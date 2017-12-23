İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'li Özel'in iddialarına yanıt

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarına ilişkin, "Bu sefer yalanı servis ettikleri ulak kayaya çarptı. Pensilvanya dediler Umre çıktı." ifadesini kullandı.

Kendi sus pus, ulakları devam ediyor



Bu sefer yalanı servis ettikleri ulak kayaya çarptı.



Pensilvanya dediler Umre çıktı.



Bilinçaltı mı, gaf mı? pic.twitter.com/Cbxdd3VwA3

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 23 Aralık 2017

Soylu, Özel'in kendisi hakkında 4 Şubat 2012 tarihinde Pensilvanya'da olduğu ve FETÖ elebaşı ile görüştüğü iddiasına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "Kendi sus pus, ulakları devam ediyor. Bu sefer yalanı servis ettikleri ulak kayaya çarptı. Pensilvanya dediler Umre çıktı. Bilinçaltı mı, gaf mı?" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Soylu'nun 4 Şubat 2012 tarihinde Suudi Arabistan'da olduğuna dair pasaport kayıtları da basınla paylaşıldı.

Muhabir: Muhammed Boztepe