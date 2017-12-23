İçişleri Bakanlığından yılbaşı genelgesi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 il valiliklerine gönderilen "Yılbaşına İlişkin Alınacak Güvenlik Tedbirleri" konulu genelgede, vatandaşların yeni yıl programlarını huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla genel güvenlik ve asayişin temini, terör değerlendirmeleri ile şehirler arası-şehir içi yollarda trafik akımının diğer günlere oranla yoğunluğu dikkate alınarak "proaktif önlemler" alınması istendi.

Ayrıca genelgede, il valilerinin koordinesinde jandarma, emniyet ve sahil güvenlik teşkilatlarına, yaklaşan yılbaşı etkinlikleri kapsamında, terör örgütlerinin muhtemel eylem hedeflerine yönelik alınacak tedbirlerin en üst düzeyde planlanması ve uygulanması uyarısında bulunuldu.

Genelgeye göre, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM'ler, havaalanı, otobüs terminali, tren garı, pazar yerleri ve umuma açık mahallerde yoğun güvenlik önlemleri artırılacak, kış aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kayak merkezlerinde ise ek trafik tedbirleri alınacak.

"Yılbaşına İlişkin Alınacak Güvenlik Tedbirleri" konulu genelgede alınacak önlemler şu şekilde sıralandı:

Saat 21.00'den sonra trafik denetimleri artırılacak

29 Aralık'tan itibaren her gün saat 21.00'den sonra yol emniyet ve kontrol faaliyetlerine ağırlık verilecek. Trafik kontrolleri, kazaların yoğun olarak meydana geldiği yol kesimlerinde yapılacak. Olumsuz hava koşullarının yaşandığı durumlarda trafik timleri yol güzergahlarında seyir halinde veya sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek alanlarda tepe lambaları sürekli yanar vaziyette konuşlandıracak.

Gece yarısından sonra alkol denetimlerine ağırlık verilecek

Özellikle yılbaşı gecesi saat 24.00'ten sonra alkol denetimlerine ağırlık verilecek. Denetimlerde belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı tespit edilen sürücüler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak. Böyle bir durumda araçta alkolsüz başka bir sürücünün bulunması halinde araçlar trafik kuruluşlarına ait park yerinde veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak ve araç sürücüsü ile araçta bulunan diğer şahıslar, mahallinden temin edilecek ticari araçlarla, gidecekleri yerlere gönderilecek.AVM, havaalanı, terminallerde yoğun güvenlik önlemleri

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM'ler, havaalanı, otobüs ve minibüs terminali, tren garı, pazar yerleri ve umuma açık mahallerde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak, devriye uygulamaları artırılacak.

Terminallerde ve güzergah üzerinde yapılan denetimlerde, araçların takograf, kış lastiği, ışık far donanımı ve buna benzer teknik donanımları denetlenecek, eksiği tespit edilen araçların eksiklikleri tamamlanıncaya kadar trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecek.

Başta gece kulüpleri olmak üzere eğlence mekanlarının işletmecileri ile görüşmeler yapılacak, bu mekanlarda çalışan özel güvenlik görevlilerinin tehditlere karşı farkındalıklarını artıracak faaliyetlere ağırlık verilecek.

Kayak merkezlerine takviye ekip görevlendirilecek

Kayak merkezlerinin bulunduğu Bursa-Uludağ, Ankara-Elmadağ, Bolu-Kartalkaya, Kayseri-Erciyes, Çankırı-llgaz, Erzurum-Palandöken gibi turizm merkezlerinde trafik akışının yoğunlaşacağı dikkate alınarak bu illerin güzergahlarında ek trafik tedbirleri alınacak. İhtiyaç halinde trafik timleri asayiş devriyeleri ile takviye edilecek.

İhbarlar kısa sürede değerlendirilecek

Her türlü ihbar kısa sürede değerlendirilerek yeteri kadar ekip sevk edilecek. Sevk edilen ekiplerin (asayiş, trafik, olay veri inceleme vb.) koordineli ve eş zamanlı olarak olay yerine intikali planlanarak örnek tatbikatlar yapılacak.

Muhabir: Aykut Karadağ