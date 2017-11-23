İde okullarından

İSTANBUL (AA) - İde okulları, "Yarının Yetkinlikleri ide'de" konsepti ile öğrencilerine "Gelecekte Hangi Yetkinliklere İhtiyaç Duyacağız?" başlıklı bir seminer düzenledi.

İde okulları açıklamasına göre, rekabetin giderek arttığı dünyada, başarılı olabilmek için beceri ve bilginin bir arada bulunduğu yetkinliğe ihtiyaç duyulurken, ide'de benimsenen eğitim yaklaşımıyla öğrencilere yarının yetkinliklerinin kazandırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, öğrencilerine yetkinliklerini artırmaları, kritik düşünebilme ve yaratıcılık konularının önemini anlatan bir seminer düzenledi. "Yarının Yetkinlikleri ide'de" konsepti ile düzenlenen seminerde, Harvard Business Review Türkiye & Bloomberg Businessweek Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan İde öğrencileri ile bir araya geldi.

Turan, seminer kapsamında, "Gelecek 10-15 sene içerisinde, bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Geleceğe hazırlanmak için hangi yetkinliklere sahip olmalıyız? İş dünyası hangi özelliklerdeki birey profiline ihtiyaç duyacak?" konularını ele aldı.







