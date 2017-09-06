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İdlib'de patlama: 6 ölü

Suriye'nin İdlib ilinde kent merkezinde meydana gelen patlamalarda 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İdlib'de patlama: 6 ölü

Suriye'nin İdlib ilinde kent merkezinde meydana gelen patlamalarda 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

06 Eylül 2017 Çarşamba 15:45
İdlib'de patlama: 6 ölü

İDLİB (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin merkezinde stadyum yakınında meydana gelen patlamalarda 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İdlib sivil savunma (Beyaz Baretliler) müdürü Muhammed Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezindeki stadyumun yakınında birden fazla patlama olduğunu söyledi.

Patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin yaralandığını belirten Yusuf, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Yusuf, patlamaların ardından yangın çıktığını, yangının sivil savunma ile itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü dile getirdi.

Patlamaların sebebini henüz bilmediklerini söyleyen Yusuf, "Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Patlamanın sebebi ancak çalışmalardan sonra netleşir." diye konuştu.

Muhabir: Burak Karacaoğlu, Levent Tok

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