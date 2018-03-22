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İdlib'de pazar yerine hava saldırısı: 28 ölü

Suriye'nin İdlib ilinde bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 28 sivil hayatını kaybetti.

İdlib'de pazar yerine hava saldırısı: 28 ölü

Suriye'nin İdlib ilinde bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 28 sivil hayatını kaybetti.

22 Mart 2018 Perşembe 22:35
İdlib'de pazar yerine hava saldırısı: 28 ölü

İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde yer alan Harem ilçesindeki bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 28 sivil yaşamını yitirdi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA'ya yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde Harem ilçesindeki pazar alanına düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 28 sivil hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı." dedi.

Sivil savunma ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Suriyeli muhaliflere ait uçak gözlem evi tarafından sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada da "Hımeymim Üssü'nden havalanan Rus savaş uçakları, Harem ilçesine saldırı düzenledi." ifadesi kullanıldı.

Son iki haftada İdlib ve Hama bölgelerindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında 84 sivil hayatını kaybetti, 88 sivil de yaralandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 24 Şubat'ta aldığı kararla, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti.

"Gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı ise belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhabir: Burak Karacaoğlu, Eşref Musa

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