Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
114930
ALTIN
168.567
DOLAR
3.9531
STERLİN
5.5503
EURO
4.8702
Üç kuşaktır yeşil sahadalar
Üç kuşaktır yeşil sahadalar
TFF, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı
TFF, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı
Halkbank üst üste 3. şampiyonluğa odaklandı
Halkbank üst üste 3. şampiyonluğa...
Son şampiyon galibiyeti unuttu
Son şampiyon galibiyeti unuttu
Galatasaray kötü istatistiğini sonlandırmak istiyor
Galatasaray kötü istatistiğini sonlandırmak istiyor

İdlibliler rejimin saldırılarına karşı Türkiye'den yardım istedi

Esed rejimi ve destekçilerinin hava saldırılarını sürdürdüğü İdlib'de binlerce sivil, saldırıların durdurulması için gösteri yaptı.

İdlibliler rejimin saldırılarına karşı Türkiye'den yardım istedi

Esed rejimi ve destekçilerinin hava saldırılarını sürdürdüğü İdlib'de binlerce sivil, saldırıların durdurulması için gösteri yaptı.

30 Mart 2018 Cuma 17:33
İdlibliler rejimin saldırılarına karşı Türkiye'den yardım istedi

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun hava saldırıları düzenlediği İdlib'de binlerce kişi saldırıların durdurulması için gösteri düzenledi.

İdlib'in Marretinuman, Serakib ve Hazzano bölgelerinde cuma namazından sonra toplanan binlerce sivil gösteri yaptı.

Gösteriye katılan grup, Türkiye'ye sevgi mesajları yollarken saldırıların durdurulması için Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin oluşturmaya başladığı ateşkes gözlem noktalarını tamamlamasını istedi.

Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayrakları taşınan gösteride, "Araplar ve Türkler kardeştir. Kardeşlerinizi bırakmayınız", "Dünya bizden vazgeçti. Siz bizi yalnız bırakmayınız. Siz gönlümüzdesiniz." dövizleri yer aldı.

İdlibli göstericilerden İbrahim Barış, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi katliamları önlemesi için Suriye'ye çağırdıklarını söyledi.

Barış, "Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, Esed rejimin ve Rusya’nın katliamlarını engelleyemedi. Bu yüzden kardeş ülke Türkiye’yi Suriye halkını korumak için Astana'da varılan anlaşma sonrasında oluşturmaya başlattığı ateşkes gözlem noktalarını tamamlamaya çağırıyoruz." dedi.

Bir başka gösterici Abdullah Zarzar da "İranlı milislerin ve Esed rejiminin saldırılarına son vermek, bölge halkını ve Doğu Gutalıları koruma altına almak, İdlib ve Halep illerinden kalan bölgeleri koruması için kardeş ülkemiz olan Türkiye’den en hızlı şekilde gözlem noktalarını tamamlaması istiyoruz." şeklinde konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın Afrin ile sınırlı kalmamasını ve İdlib’e de böyle bir harekat düzenlenmesini isteyen Mustafa el Fares ise "Rusya ile Esed rejiminin saldırılarının son bulması ve kan dökülmemesi için Türkiye'nin bölgeye intikal etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Burak Karacaoğlu, Eşref Musa

Anahtar Kelimeler:
Dünyaİdlib
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'deki tarihi kilise ve manastır koruma altında
Afrin'deki tarihi kilise ve manastır koruma altında
Türkiye'den İsrail'in orantısız güç kullanımına kınama
Türkiye'den İsrail'in orantısız güç kullanımına kınama
Avrupa otomotiv pazarı şubatta yüzde 4,1 arttı
Avrupa otomotiv pazarı şubatta yüzde 4,1 arttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevilerin 'Hamursuz Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevilerin 'Hamursuz Bayramı'nı kutladı
Korsika'da 3 Fransız jandarması darbedildi
Korsika'da 3 Fransız jandarması darbedildi
'AK Parti olarak eğitimin imar ve ihyası için ciddi uğraşlar verdik'
'AK Parti olarak eğitimin imar ve ihyası için ciddi uğraşlar verdik'
Bursa, 5 milyon çiçekle renklendi
Bursa, 5 milyon çiçekle renklendi
'trtarsiv.com' 1 yaşında
'trtarsiv.com' 1 yaşında

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim