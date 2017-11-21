İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Marmara’da fırtına sebebiyle bazı seferler iptal edildi .Olumsuz hava koşulları Marmara'da deniz ulaşımını etkiledi. Fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı deniz otobüs seferleri iptal oldu.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO

07:00 Yenikapi – Bandirma Hızlı Feribot

07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

07.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya)

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)