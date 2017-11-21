İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
Marmara’da fırtına sebebiyle bazı seferler iptal edildi .Olumsuz hava koşulları Marmara'da deniz ulaşımını etkiledi. Fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı deniz otobüs seferleri iptal oldu.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO
07:00 Yenikapi – Bandirma Hızlı Feribot
07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü
BUDO
07.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya)
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)