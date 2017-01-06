İDO ve BUDO seferleri iptal

İptal edilen İDO seferleri

İptal edilen BUDO seferleri

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO seferlerinde iptaller yaşanmakta.İDO ve BUDO tarafından yapılması gereken ancak hava elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler şöyle:06-01-2017 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü06-01-2017 07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü06-01-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü06-01-2017 07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü06-01-2017 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü06-01-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü06-01-2017 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü06-01-2017 12:00 Bostanci – Yenikapi – Bandirma Deniz Otobüsü06-01-2017 14:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü06.01.2017 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.06.01.2017 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.06.01.2017 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.06.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.06.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.06.01.2017 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.06.01.2017 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.06.01.2017 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.