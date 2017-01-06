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06 Ocak 2017 Cuma 06:49

İDO ve BUDO seferleri iptal

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO seferlerinde iptaller yaşanmakta.

İDO ve BUDO seferleri iptal
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İDO ve BUDO seferleri iptal
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO seferlerinde iptaller yaşanmakta.İDO ve BUDO tarafından yapılması gereken ancak hava elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler şöyle:



 İptal edilen İDO seferleri
06-01-2017 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
06-01-2017 07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
06-01-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
06-01-2017 07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü
06-01-2017 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
06-01-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
06-01-2017 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
06-01-2017 12:00 Bostanci – Yenikapi – Bandirma Deniz Otobüsü
06-01-2017 14:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü

İptal edilen BUDO seferleri
06.01.2017 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
06.01.2017 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
06.01.2017 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
06.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
06.01.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
06.01.2017 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
06.01.2017 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
06.01.2017 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.
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İDOBUDOSeferler İptal
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