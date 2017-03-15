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15 Mart 2017 Çarşamba 18:50

İETT'nin fenomen şoförü Hikmet amca emekli oldu

256 numaralı İETT otobüsünün şoförü olan ve yolcularıyla kurduğu WhatsApp grubuyla fenomen haline gelen Hikmet Yılmaz emekli oldu.

İETT'nin fenomen şoförü Hikmet amca emekli oldu
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İETT'nin fenomen şoförü Hikmet amca emekli oldu

Yolcuları üşümesin, durakta fazla beklemesin diye kurduğu whatsapp hattıyla gençlerin yaşlıların kalbini fetheden İETT şoförü Hikmet Yılmaz emekliye ayrıldı.

'Taksim-Ataşehir-Yeditepe Üniversitesi' hattını kullanan 57 yaşındaki Hikmet Yılmaz, yolcularıyla birlikte kurduğu WhatsApp grubuyla haberleşerek hangi durağa ne zaman varacağı hakkında, yolculara bilgi veriyordu. Bu davranışıyla tanınan Hükmet Yılmaz, kısa sürede fenomen olmuştu. Dün itibariyle çalıştığı kurumdan emekli olan Hikmet Yılmaz'a aynı kurumdaki çalışma arkadaşları İETT Genel Müdürlüğü'nde kutlama töreni düzenledi. Bugün ise emekli olduğu İETT Garajı'na gelen Hikmet Yılmaz, basın mensuplarına 5 yıl boyunca çalıştığı hatta, yolcularla olan geçmişini anlattı. Yolcularla aile gibi olduğunu söyleyen Yılmaz, “Benim daimi yolcularım vardı. Soğuk havada uzun süre beklemesinler diye yolcular arasında bir WhatsApp grubu kurmuştuk. Yolcularım buna göre, duraklarda fazla beklemiyordu. Bir aile gibiydik. Özel günler, doğum günlerini kutlardık. Yoruldum, emekli olmak zorunda kaldım. 21 yıldır İETT Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalıştım" diye konuştu.

 
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İETTnin Fenomen şoförü
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