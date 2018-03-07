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İHAK Başkan Yardımcısı Avukat Sönmez: Vicdan Konvoyu, Suriye zindanlarının sessiz çığlığı olacak

İHAK Başkan Yardımcısı Avukat Sönmez, "Vicdan Konvoyu"nun Suriye zindanlarının sessiz çığlığı olacağını belirterek, "Kız kardeşlerimize sarılmak istiyoruz. Yani onların özgürlüğünün bir an önce şartsız bir şekilde gerçekleşmesini istiyoruz." dedi.

İHAK Başkan Yardımcısı Avukat Sönmez: Vicdan Konvoyu, Suriye zindanlarının sessiz çığlığı olacak

İHAK Başkan Yardımcısı Avukat Sönmez, "Vicdan Konvoyu"nun Suriye zindanlarının sessiz çığlığı olacağını belirterek, "Kız kardeşlerimize sarılmak istiyoruz. Yani onların özgürlüğünün bir an önce şartsız bir şekilde gerçekleşmesini istiyoruz." dedi.

07 Mart 2018 Çarşamba 14:45
İHAK Başkan Yardımcısı Avukat Sönmez: Vicdan Konvoyu, Suriye zindanlarının sessiz çığlığı olacak

ANKARA (AA) - Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen "Vicdan Konvoyu" Ankara'ya ulaştı.

Vicdan Konvoyu yola çıktı'Suriye'deki savaş insanlığın geldiği en utanç verici tablo'Vicdan Konvoyu Kocaeli'deÇorum'dan Vicdan Konvoyu'na destekVicdan Konvoyu Sakarya'da'Vicdan Konvoyu' Ankara'ya ulaştı Vicdan Konvoyu'na İzmirli kadınlardan destek

İstanbul'dan Hatay'a doğru yola çıkan kadınların yer aldığı ve 60 otobüsten oluşan konvoyun katılımcıları, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde mola verdi. İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) Genel Başkan Yardımcısı Avukat Gülden Sönmez, mola veren konvoyun hareketi öncesi basın açıklaması yaptı.

Sönmez, Vicdan Konvoyu'na kayıt yaptıran 10 bin kadınla Hatay'da buluşacaklarını belirterek, konvoyun Suriye zindanlarının sessiz çığlığı olacağını söyledi.

Vicdan Konvoyu'nun bütün dünyada ses getirdiğini ifade eden Sönmez, "Şimdi Vicdan Konvoyumuz Ankara'dan itibaren ikinci hedefine yoğunlaşıyor. Gözlerimizle görüp, dokunmak istiyoruz. Kız kardeşlerimize sarılmak istiyoruz. Yani onların özgürlüğünün bir an önce şartsız bir şekilde gerçekleşmesini istiyoruz. Bütün çabamız bunun için." diye konuştu.

Sönmez, yarından itibaren dünya kadınlarının da Vicdan Konvoyu'nda seslerini duyuracağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz dünyaya bir seslenişimiz olacak. Arkasından da bir eylemimiz olacak. Boynumuzdaki oyalı yazmalar hapishanelerdeki kız kardeşlerimizi temsil ediyor. Görüyorsunuz ki konvoyumuzun içerisinde dünyadaki birçok mazlum coğrafyanın kadınları var. Doğu Türkistanlı kadınlar var. Herkesten daha kalabalıklar. Belki onların acısını daha çok yaşayan, onları anlayanlardan biri Doğu Türkistanlı kadınlar. Doğu Türkistan kadınlarının dramı hiçbirine benzemiyor."

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❮❯"Vicdan Konvoyu" Ankara'daSuriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen "Vicdan Konvoyu" Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde mola verdi. ( Muhammed Selim Korkutata - Anadolu Ajansı )07.03.2018 Muhammed Selim Korkutata1 / 21

"En büyük mağduriyeti kadın ve çocuklar yaşıyor"

Memur-Sen Kadın Kolları Komisyon Başkanı Habibe Öçal da 2011'den beri Suriye'de insanlık dramının yaşandığını, savaş süresince bir milyona yakın insanın rejim ve müttefikleri tarafından katledildiğini, milyonlarca kişinin zorunlu sığınmacı konumuna düştüğünü aktardı.

Tüm savaşlarda olduğu gibi Suriye savaşında da en büyük mağduriyeti kadın ve çocukların yaşadığını belirten Öçal, "Suriye insan hakları kuruluşlarının verilerine göre, Mart 2011'den 2017 sonuna kadar Suriye rejimi zindanlarında 13 bin 581 kadın tutuklandı ve istismara uğradı. Resmi kayıtlara geçtiği kadarıyla rejimin cezaevlerinde hala tutuklu olan 417'si kız çocuğu, en az 6 bin 736 kadın maalesef bu vahşeti yaşamaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Damgalanma korkusu ve utanç nedeniyle kayıtlara geçmeyen binlerce vaka olduğuna da inandıklarını dile getiren Öçal, Suriye'de kadınlar ve kız çocuklarının sadece rejim askerleri tarafından değil, çeteler ve terör örgütlerince de alıkonulduğunu, kötü muameleye maruz kaldığını bilirdi.

Öçal, Suriye'de kadınların BM ve diğer uluslararası yardım kuruluşları bünyesinde yardım ulaştıran kişiler tarafından cinsel istismara maruz kaldığını ifade ederek, "Bizler, farklı görüşlere, mesleklere, sivil toplum kuruluşlarına mensup lakin ortak paydası vicdan olan 52 ülkenin kadınları olarak, Suriye'deki tutsak kadınların yaşadığı zulmün son bulması için vicdan sahibi herkesin bu sese kulak vermesini talep ediyoruz." dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla uluslararası alanda kadınların uğradığı her türlü ayırımcılığın sona ermesi için birçok programın icra edileceğini bildiren Öçal, şunları kaydetti:

"Bizler de o gün Suriyeli kadınların hapis, işkence, infaz, tecavüz gibi savaş suçlarına maruz bırakılmalarına tüm dünyanın dikkatini çekmek istiyoruz. Yanı başımızda bir dram yaşayan Suriyeli kız kardeşlerimize seslerini duyduğumuzu, canımızın yandığını, dertlerini dert edindiğimizi göstermek için yola çıkıyoruz. Çığlıklarının duyma eşiklerimizin altında kalmadığını göstermek için insanlığa dair umutlarımız tükenmesin diye Hatay'da olacağız."

Açıklamanın ardından konvoy, Hatay'a gitmek üzere yola çıktı. Ankara'da kalan bir heyet ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek ve TBMM'yi ziyaret edecek. Heyet, ziyaretlerin ardından konvoya katılacak.

Konvoyun İstanbul-Hatay güzergahındaki katılımlarla Hatay'a 200 otobüsle ulaşması bekleniyor.

Muhabir: Sefa Şahin

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