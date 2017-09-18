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İHA'nın tespit ettiği teröristlere hava harekatı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sınırın Irak tarafında İHA tarafından tespit edilen PKK'lı 4 terörist, operasyonla etkisiz hale getirildi.

İHA'nın tespit ettiği teröristlere hava harekatı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sınırın Irak tarafında İHA tarafından tespit edilen PKK'lı 4 terörist, operasyonla etkisiz hale getirildi.

18 Eylül 2017 Pazartesi 16:14
İHA'nın tespit ettiği teröristlere hava harekatı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Güven Dağı güneyinde, sınırın Irak tarafındaki Suki Dağı bölgesinde insansız hava aracı (İHA) ile PKK'lı 4 teröristin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, tespit edilen teröristlerin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
HakkariHava HarekatıTerör OperasyonuTürkiye
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