İHA'nın tespit ettiği teröristlere hava harekatı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, tespit edilen teröristlerin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sınırın Irak tarafında İHA tarafından tespit edilen PKK'lı 4 terörist, operasyonla etkisiz hale getirildi.
HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, tespit edilen teröristlerin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.