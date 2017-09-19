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İHH 110 bin Arakanlı'ya acil yardım ulaştırdı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan 110 bin Arakanlı mülteciye acil yardım ulaştırdı.

İHH 110 bin Arakanlı'ya acil yardım ulaştırdı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan 110 bin Arakanlı mülteciye acil yardım ulaştırdı.

19 Eylül 2017 Salı 16:53
İHH 110 bin Arakanlı'ya acil yardım ulaştırdı

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamaya göre, 7 bin 500 aileye gıda paketi, 3 bin 900 aileye branda, bin 850 aileye mutfak ve yaşam malzemesi, 2 bin 200 aileye nakit para yardımı, 3 bin 200 aileye kıyafet, 4 bin kişiye sıcak yemek, 250 aileye cibinlik, 50 aileye ev inşası için gerekli malzeme ve yine ev inşası için 200 aileye bambu yardımında bulunuldu.

İHH ayrıca 30'a yakın yaralının tedavi edilmesi için de ulaştırma imkanı sağladı, kamplardaki temiz su ihtiyacını karşılamak üzere 7 ayrı bölgede birer adet tulumbalı su kuyusu açtı.

"10 bine yakın çocuk yetim kaldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Vahdettin Kaygan, saldırılardan dolayı 10 bine yakın çocuğun yetim kaldığını söyledi. Bangladeş’e göç eden 250 bin çocuktan bin 500'ünün kimsesiz şekilde göç yoluna girdiğini kaydeden Kaygan, "Bu çocukların birçoğu, kendi anne ve babasının şehit edilişine ne yazık ki şahitlik etmek zorunda kaldılar" diye konuştu.

Bangladeş'e yeni gelen çocukların vücudunda yaralar bulunduğunu ve psikolojik olarak yıkılmış durumda olduklarını belirten Kaygan, "Teknaf'ın yeni Putibunia kampındaki çocukların yüzde 85'i hasta. Kamptaki sağlık görevlileri, 'O kadar çok hasta çocuk geliyor ki isimleri bile kaydedemiyoruz' diyor. Bölgede grip, zatürre, ishal ve su kaynaklı ciddi bir hastalıklar yaygın." ifadelerini kullandı.

Yardımda bulunmak isteyenler, bütün operatörlerden "ARAKAN" yazıp 3072'ye kısa mesaj atarak 5 lira bağışta bulunabilecek.

Muhabir: Etem Geylan

Anahtar Kelimeler:
ArakanİHHTürkiye
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