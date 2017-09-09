İHH, 45 bin Arakanlı'ya yardım ulaştırdı

TEKNAFF - Sefa Mutlu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Bangladeş'e sığınan 300 binden fazla Arakanlı Müslümandan 45 binine insani yardım ulaştırdı.

Myanmar askerlerinin ve Budist milliyetçilerin 25 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonucu Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e göçleri devam ediyor.

Saldırıların insani krize dönüştüğü ilk günden itibaren sahada insani yardımlarda bulunan İHH ekipleri, son olarak Thankhali Jamtholi Ukiya'daki kampta dağıtım gerçekleştirdi.

Gıda yardımında 2 bin aileye ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı. Daha önce belirlenen ailelere yardımları almaları için kuponlar dağıtılırken, bu sayede karışıklığın ve izdihamın önüne geçildi.

İHH yetkilileri yine aynı kampta 200 aileye Türkiye'den gönderilen nakit yardımları ulaştırdı.

İHH, bölgede on binlerce mülteciye ulaştı

Vakfın günlerdir yürüttüğü çalışmalar neticesinde 45 binden fazla mülteciye gıda, temizlik malzemeleri ve nakdi yardımlar dağıtıldı.

İHH, mültecilerin Bangladeş'e ilk aya bastıkları anda başladığı sıcak yemek dağıtımı yapmaya devam ederken, her gün yaklaşık 2 bin kişiye de düzenli sıcak yemek servis ediyor.

Bangladeş'e sığınan 300 bin Arakanlı Müslümanın en az 25 bini bebek

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bugüne kadar Bangladeş'e sığınan 300 bin Arakanlı Müslümanın en az 25 bini bebek.

Myanmar ve Bangladeş'i birbirinden ayıran Taf Nehri'den mülteci geçişleri devam ederken, sınıra yakın dağlık alanlarda binlerce Arakanlı'nın beklediği kaydedildi.

Köyleri yakılan Arakanlılar özellikle Myanmar'ın Rathedaung ve Buthidaung bölgelerinde ormanlık alanda yaşam mücadelesi veriyor.

Son tespitlere göre 105'den fazla köy saldırı sonucu boşaltıldı

Son tespitlere göre 105'den fazla köy saldırı sonucu boşaltılırken, yakılan iş yeri, cami ve ev sayısı tespit edilemiyor.

Naf Nehri'ni aşarak Bangladeş'e sığınan mülteciler, Teknaff bölgesinde yol kenarlarında kendilerine ulaştırılacak yardımları bekliyor.

İHH ve devlet destekli yardımlar haricinde mültecilere hemen hemen düzenli yardım yapan kurum veya kuruluşun bulunmadığı bölgede, bireysel dağıtımlarda sık sık izdihamlar yaşanıyor.