İHH, 80 bin Arakanlı'ya acil yardım ulaştırdı

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Arakan’da yaşanan krizin ilk gününden bu yana 80 bin Arakanlı’ya acil yardım ulaştırdı.

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırseverlerin destekleri ile 5 bin 750 aileye gıda paketi, 2 bin 500 aileye branda, bin 50 aileye mutfak ve yaşam malzemesi, 2 bin aileye nakit para yardımı, bin 950 aileye kıyafet yardımı, bin 500 kişiye sıcak yemek, 50 aileye ev inşası için gerekli malzeme ve yine ev inşası için 200 aileye bambu yardımında bulunuldu.

İHH’nın yardımları arasında kamp alanlarındaki su ihtiyacını karşılamak üzere açtığı 4 tulumbalı su kuyusu da bulunuyor. İHH ayrıca otuza yakın yaralının tedavi edilmesi için de ulaştırma yardımı yaptı.

Açıklamada yardımların süreceği belirtilirken, hayırseverler, Arakan'da yaşanan kriz için bütün operatörlerden "ARAKAN" yazarak 3072'ye kısa mesaj atarak 5 lira bağışta bulunabileceği kaydedildi.

İHH Güney Asya Masası Sorumlusu Münevver Hüseyin de 24 Ağustos’tan bugüne kadar yaklaşık 600 bin kişinin köyünden göç etmek zorunda kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tahminlerine göre bu sene sonunda Bangladeş’e göç edenlerin sayısı 1 milyona ulaşabilir. On binlerce kişi hala Bangladeş sınır yolunda. orman ve dağlık alanlarda olanların çoğu ciddi anlamda açlık çekmektedir. Gelen bilgilere göre birçok insan yaprak ve bitki türü şeyler yiyerek hayatını sürdürmektedir. Bugüne dek Bangladeş kıyısına vuran ceset sayısı 109’a çıktı. Onlarca kişiden hala haber alınamıyor. Cesetlerden bazılarında yara ve kesik izlerine rastlandı."



Muhabir: Etem Geylan