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İhracat mayısta arttı

TİM verilerine göre, ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,2 artarak 14 milyar dolara yükseldi. Son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 10,1 artarak 161,7 milyar dolar oldu.

İhracat mayısta arttı

TİM verilerine göre, ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,2 artarak 14 milyar dolara yükseldi. Son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 10,1 artarak 161,7 milyar dolar oldu.

01 Haziran 2018 Cuma 14:04
İhracat mayısta arttı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, bu yılın mayıs ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı.

Buna göre, mayısta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 artarak 13 milyar 956 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Yılın ilk 5 ayında ise ihracat yüzde 9,3 artışla 69 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 10,1 artarak 161,7 milyar dolar oldu.

Zeybekci: Rekora devam

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracat rakamlarını değerlendirerek, "TİM'in mayıs istatistiklerine göre geçen yıl mayıs ayına göre ihracat yüzde 12,2 oranında arttı. Her ay rekor sözü vermiştik, her ay rekora devam." dedi.

Zeybekci, "2018 yılı sonu itibarıyla Allah'ın izni, ihracatçımızın gayreti, çalışan kardeşlerimizin üstün performansıyla ihracatımız 170 milyar doları aşacak. Cari açık sorununu tarihe gömecek adımlar atıyoruz, gerek yatırımlarda gerek ihracattaki performansımızla." şeklinde konuştu.

Muhabir: Mücahid Eker


Anahtar Kelimeler:
EkonomiIhracatTİM
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