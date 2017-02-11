II.Abdülhamid’in torununa sert bir cevap da vatandaştan

II.Abdülhamid’in torununa sert bir cevap da vatandaştan

Son günler yaptığı çıkışlarla kamuoyunun ilgisini üzerine çekmeyi başaran II.Abdülhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu’na dün CHP’den gelen tepkinin ardından bugün de vatandaşlardan ser tepki geldi.