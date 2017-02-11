II.Abdülhamid’in torununa sert bir cevap da vatandaştan

Son günler yaptığı çıkışlarla kamuoyunun ilgisini üzerine çekmeyi başaran II.Abdülhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu’na dün CHP’den gelen tepkinin ardından bugün de vatandaşlardan ser tepki geldi.
Nilhan Osmanoğlu’nun Suada ve 11.Abdülhamid’in üzerine olduğunu belirttiği bazı taşınmazlarda hak iddia etmesi gündem oldu.Suada’nın tapusunun II.Abdülhamid’in üzerinde olduğunu söyleyen Nilhan Osmanoğlu birçok yer gibi buralarda da haklarının olduğunu ve veraset davasından sonuç alamamaları halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gideceğini söylüyor.
Nilhan Osmanoğlu’nun bu sözlerine Twitter’da vatandaşlar tepki gösterdi.Twitter kullanıcılarının bir bölümü Osmanoplu’nun miras hakkı talep ettiğine göre cumhuriyetin Osmanlı adına ödediği dış borçlara da sahip çıkması gerektiği belirtilerek Osmanoğlu’ndan mallarına sahip çıkmaya çalıştığı gibi borçlarada sahip çıkmaya davet ettiler.