Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
102068
ALTIN
164.730
DOLAR
3.9550
STERLİN
5.2997
EURO
4.6906
Galatasaray'dan gol yağmuru
Galatasaray'dan gol yağmuru
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur 5 maçla başladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur...
Fenerbahçe Doğuş 6. galibiyetini aldı
Fenerbahçe Doğuş 6. galibiyetini aldı
Kadınlar Türkiye Kupası finalleri Mardin'de yapılacak
Kadınlar Türkiye Kupası finalleri Mardin'de...
Anadolu Efes farklı kazandı
Anadolu Efes farklı kazandı

İİT Genç Girişimcilik Fuarı Türkiye'de gerçekleştirilecek

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genç Girişimcilik Fuarı'nın Eylül 2018'de Türkiye'de gerçekleştirileceği bildirildi.

İİT Genç Girişimcilik Fuarı Türkiye'de gerçekleştirilecek

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genç Girişimcilik Fuarı'nın Eylül 2018'de Türkiye'de gerçekleştirileceği bildirildi.

28 Kasım 2017 Salı 21:58
İİT Genç Girişimcilik Fuarı Türkiye'de gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) koordinasyonunda ve Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da bir otelde düzenlenen, "9'uncu BM Küresel Güney-Güney Kalkınma Fuarı" kapsamında, İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Forumu (İKGF-Dİ) ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı arasında, İİT Genç Girişimcilik Fuarı'nın Eylül 2018'de Türkiye'de gerçekleştirilmesi kararı alındı.

Bu kapsamda düzenlenen törende, IKGF-Dİ Genel Direktörü Elmaddin Mehdiyev ve T3 Vakfı Başkanı Mehmet Fatih Kacır mutabakat zaptını imzaladı.

İmza töreninde konuşan BM Güney-Güney İşbirliği Direktörü ve BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Jorge Chediek, İKGF-Dİ ile 2016 yılında imzaladıkları mutabakat zaptının meyvelerini verdiğini ifade ederek, İİT Genç Girişimcilik Fuarı'na, BM olarak katkı sunacaklarını söyledi.

İKGF-Dİ Başkanı Büyükelçi Elşad İskandarov ise anlaşmanın Müslüman gençliğin küresel ölçekte maruz kaldığı fırsat eşitsizliğine, üst düzey eğitime ve gerekli desteğe ulaşamama gibi sorunlarına stratejik bir çözüm ortaya koyduğunu belirterek, bunu, Müslüman genç girişimcilerin yetiştirilmesinde yapı taşı olacak girişim olarak niteledi.

Etkinlikte, teknoloji alanında girişimcilik yapmak isteyen İİT üyesi ülke vatandaşı gençlerin 6 haftalık yoğun online eğitim ve önde gelen teknoloji ustalarından alacakları birebir eğitimden sonra dünyanın önde gelen yatırımcılarıyla İİT Genç Girişimcilik Fuarı'nda bir araya gelerek projelerine yatırım elde etme fırsatı yakalayacakları belirtildi. Ayrıca, başarılı projelerin TT3 Vakfı Genç Girişim Geliştirme Merkezi'nde hızlandırma ve şirketleşme programına katılım fırsatı da yakalayacakları kaydedildi.

Muhabir: Mücahit Türetken

Anahtar Kelimeler:
İİTİslam İşbirliği TeşkilatıTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NN Group'tan 431 milyon avro faaliyet karı
NN Group'tan 431 milyon avro faaliyet karı
Türk Telekom ofislerine gidenlere fidan veriliyor
Türk Telekom ofislerine gidenlere fidan veriliyor
New York borsası rekorlarla kapandı
New York borsası rekorlarla kapandı
'DEAŞ'ı topraklarımızda askeri olarak bitirdik'
'DEAŞ'ı topraklarımızda askeri olarak bitirdik'
Trump'tan Kuzey Kore'ye füze tepkisi
Trump'tan Kuzey Kore'ye füze tepkisi
Güney Sudan'da sığır hırsızları hayvancılık yapan kabileye saldırdı: 40 ölü
Güney Sudan'da sığır hırsızları hayvancılık yapan kabileye saldırdı: 40 ölü
FETÖ'nün OMÜ yapılanması davasında hapis cezası
FETÖ'nün OMÜ yapılanması davasında hapis cezası
'Libya'daki seçimler 2018 yılında yapılacak'
'Libya'daki seçimler 2018 yılında yapılacak'

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim