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İİT Genel Sekreteri Useymin, Papa ile görüştü

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Vatikan'da Papa Franciscus ile görüştü.

İİT Genel Sekreteri Useymin, Papa ile görüştü

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Vatikan'da Papa Franciscus ile görüştü.

16 Mart 2018 Cuma 23:27
İİT Genel Sekreteri Useymin, Papa ile görüştü

VATİKAN (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı'dan (İİT) yapılan açıklamada, İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in, Vatikan'da Papa Franciscus ile bir araya geldiği, görüşmede "inançlar arası diyaloğun önemi ile aşırıcılık ve terörizmle mücadele konularının ele alındığı belirtildi.

Useymin'in, Papa'ya, "terörizmin dini olmadığını" vurguladığının ifade edildiği açıklamada, ayrıca İİT'nin hangi dine mensup kişi yaparsa yapsın bütün terör saldırılarını kınadığını dile getirdiği kaydedildi.

Her iki tarafın da Filistin ve Kudüs konularında hemfikir olduğunun aktarıldığı açıklamada, Useymin'in Papa'ya "Kudüs ve kutsal şehirdeki Müslüman ve Hristiyanların temel hakları" konusundaki duruşundan dolayı teşekkürlerini sunduğu bildirildi.

Görüşmede Arakanlı Müslümanların durumuna da değinildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Papa'ya insan hakları ve göçün teşviki gibi birçok konudaki duruşundan dolayı müteşekkir olduğunu belirten Useymin, özellikle de Arakanlı Müslümanlar ve hakları konusundaki tutumundan ötürü teşekkür etti. Papa da Rohingyalıların temel hakları konusundaki desteğini ifade etti. Rohingyalıların uzun zamandır acı çektiğini söyleyen Papa, Bangladeş başta olmak üzere komşu ülkelere, Rohingyalıları ağırladığı için teşekkür etti. Papa ayrıca, İİT'nin terörizme karşı tutumunu da takdirle karşıladığını belirterek, İslam ve terörizm arasında hiçbir bağlantı bulunmadığının altını çizdi."

Açıklamada, Useymin'in Vatikan Devlet Sekreteri Pietro Parolin'le de görüştüğü ve "iş birliği, iki taraf arasındaki diyaloğun önemi ve iletişimin sürmesi" konularını ele aldıkları kaydedildi.

Muhabir: Ecenur Çolak

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