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IKBY bağımsızlık referandumuna Türkmenlerin tepkisi sürüyor

Irak'ta Türkmen siyasi partileri, IKBY'nin yapmayı planladığı referandumu reddettiklerini yineleyerek, Türkmenlere buna katılmama çağrısı yaptı.

IKBY bağımsızlık referandumuna Türkmenlerin tepkisi sürüyor

Irak'ta Türkmen siyasi partileri, IKBY'nin yapmayı planladığı referandumu reddettiklerini yineleyerek, Türkmenlere buna katılmama çağrısı yaptı.

09 Eylül 2017 Cumartesi 16:19
IKBY bağımsızlık referandumuna Türkmenlerin tepkisi sürüyor

KERKÜK (AA) - Irak'ta Türkmen siyasi partileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandumu reddettiklerini yineleyerek, Türkmenlere buna katılmama çağrısı yaptı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında, Türkmen siyasi partilerin IKBY bağımsızlık referandumu planlarına karşı ortak açıklamasını okudu.

Türkmen partilerin 25 Eylül'de yapılması planlanan söz konusu referandumu reddettiklerini ve sonuçlarını tanımayacaklarını ifade eden Salihi, bununla Kerkük ve diğer Türkmen bölgelerinde emri vaki yapılmak istendiğine dikkati çekti.

"Irak, kritik ve hassas süreçten geçiyor ve DEAŞ'a karşı tam zafer ilanına sayılı günler kaldı." diyen Salihi, Kerkük'e bağlı Havice ve diğer bölgelerin bir an önce kurtarılmasının önemine vurgu yaptı.

Referanduma katılmama çağrısı

Salihi, Türkmenleri söz konusu referandumu boykot etmeye çağırarak, "Tüm Türkmen halkını referanduma katılmayıp, boykot etmeye çağırıyoruz. Bunun sonuçlarını da tanımayacağız ve o yokmuş gibi davranacağız." şeklinde konuştu.

ITC Başkanı Salihi, okuduğu açıklamada lideri olduğu partinin yanı sıra Türkmeneli Partisi, Türkmen Adalet Partisi, Türkmen Karar Partisi, Türkmen Vefa Hareketi, Türkmen İslami Birliği Partisi ve Türkmen Milliyetçiler Topluluğu'nun ortak imzasının bulunduğunu belirtti.

Muhabir: Haydar Hadi

Anahtar Kelimeler:
DünyaErşet SalihiIKBYIrakReferandumTürkmen Siyasi PartileriTürkmenler
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