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İkinci Dünya Savaşı'nda batırılan geminin enkazı bulundu

İkinci Dünya Savaşı sırasında 8 Mayıs 1942'de Japonya tarafından torpidoyla batırılan ABD'ye ait uçak gemisi USS Lexington’ın enkazı, Mercan Denizi’nde bulundu.

İkinci Dünya Savaşı'nda batırılan geminin enkazı bulundu

İkinci Dünya Savaşı sırasında 8 Mayıs 1942'de Japonya tarafından torpidoyla batırılan ABD'ye ait uçak gemisi USS Lexington’ın enkazı, Mercan Denizi’nde bulundu.

06 Mart 2018 Salı 14:37
İkinci Dünya Savaşı'nda batırılan geminin enkazı bulundu

MELBOURN (AA) - İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya tarafından batırılan ABD'ye ait uçak gemisi USS Lexington’ın enkazı, 76 yıl sonra Mercan Denizi’nde bulundu.

Avustralya Yayın Kurumunda (ABC) yer alan habere göre, 8 Mayıs 1942'de Japonya tarafından torpidoyla batırılan ‘‘Lady Lex’’ lakaplı uçak gemisinin enkazı, Queensland eyaleti açıklarında Mercan Denizi’nde tespit edildi.

Kıyadan 800 kilometre uzaklıkta, denizin 3 bin metre derinliğinde bulunan enkaza, Microsoft'un kurucularından Amerikalı milyarder Paul Allen tarafından finanse edilen ekip ulaştı.

Allen, ABC’ye yaptığı açıklamada, "Cesaret, sebat ve fedakarlıkla ülkemize hizmet eden herkese şükran borçluyuz." ifadelerini kullandı.

ABD, enkazın görüntü ve resimlerini de yayınladı.

USS Lexington’dan kurtulan denizcilerden Teğmen Harry Binkley Harris'in oğlu ve ABD’nin Pasifik Donanma Komutanı Amiral Harry Harris de enkazın bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muhabir: Recep Şakar



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