İlk ders zilini okul bahçesinde sabahlayarak karşıladılar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'daki özel bir okulun öğrencileri, 2017-2018 eğitim öğretim döneminin başlaması heyecanıyla okul bahçesinde kurdukları çadırlarda sabahladı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Sevinç Kolejinde okuyan öğrenciler, eğitim öğretim yılının ilk gününü okul bahçesinde sabahlayarak karşılamak istedi.

Bu taleplerinin velilerce okul idaresine bildirilmesi üzerine öğrencilerin isteği, düzenlenen etkinlikle hayata geçirildi.

Gece okul bahçesine aileleriyle gelen onlarca öğrenci, kurulan çadırlara yerleşti. Kamp görüntüsünü andıran okul bahçesinde ateş yakıldı, öğrencilere çiğ köfte ve yemek ikram edildi. Öğrenciler, geceyi şarkı söyleyip oyun oynayarak geçirdi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sıcak havanın etkisiyle çadırların yanına serdikleri uyku tulumlarında uyuyan öğrenciler, sabah ilk ders zili heyecanını erkenden yaşadı.

Hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, sevinçle sınıflarına koştu.

"Okulumu çok özlemiştim"

4. sınıf öğrencisi Efe Yoluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada okulunu ve arkadaşlarını çok sevdiğini, onlara kavuşma amacıyla okulda sabahlamak istediğini söyledi.

Yoluk, enerjisini toplayarak okula başladığını belirtti.

Ali Fırat Karahan, yaz tatilini kitap okuyarak geçirdiğini ama okuldan uzak kaldığından dolayı böyle bir fikrin ortaya çıktığını anlattı.

Yiğit Ayaz ise tatilini kitap okuyarak, oyun oynayarak geçirdiğini ifade ederek, "Okulumu çok özlemiştim. Okula gelmek için sabırsızlanıyordum. Bir gün bile dayanamadım. Onun için gelip okulda yatmaya karar verdim." diye konuştu.

"Akıllarında güzel bir anı olarak kalacaktır"

Velilerden Yaşar Günay, çocukların okula başlama heyecanını yaşamaları için talep ettikleri bu öneri konusunda okul idaresi ile mutabık kaldıklarını aktardı.

Etkinliğin, çocuklar üzerinde çok olumlu bir etkisi olacağına inandıklarını vurgulayan Günay, "Bu, hem farklı bir başlangıç hem farklı bir heyecan olacak. Sabaha kadar burada kalacaklar. Akıllarında güzel bir anı olarak kalacaktır. Çocuğumuzun okula olan heyecanını arttıracaktır." dedi.

Mesude Ebruk ise güzel bir etkinlikle çocukların okul heyecanını paylaştıklarına işaret ederek, çocukların sınıf arkadaşlarıyla okulda sabahlamasının ve bir arada olmasının mutluluklarını arttırdığını dile getirdi.

Arzu Taşlık da oğlunun okulun bir an önce başlaması için can attığını belirterek, heyecanla çocukların geceyi geçirmesi için okul bahçesine geldiklerini kaydetti.

"Heyecan zirve yaptı bizde. O yüzden soluğu burada aldık. Burada olmaktan çok mutluyuz." ifadelerini kullanan Taşlık, bu etkinliğin oğlunun okul başarısına büyük katkı yapacağına inandığını sözlerine ekledi.