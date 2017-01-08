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08 Ocak 2017 Pazar 13:38

İlk kar tatili haberi geldi

Zonguldak,Düzce ve Çanakkale'de okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

İlk kar tatili haberi geldi
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İlk kar tatili haberi geldi
   Zonguldak’ta okullar 1 gün süreyle tatil edildi.Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada “İlimiz Merkez bağlı belde ve köyleri ile Kozlu ve Kilimli İlçelerinde yaygın örgün ve özel eğitim kurumlarında okullar 1 gün süreyle tatil edilmiştir.Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerimiz de 1 gün idari izinlidir” denildi.Ayrıca Zonguldak Valisi Ali Kaban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Zonguldak’a güzel bir kar yağıyor.Beklenen oldu sonunda.Yarın okullar tatil.Keyfini çıkarın” dedi.
   Zonguldak’tan sonra Düzce Akçakoca’da okullar yarın tatil edildi.Akçakoca Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada pazartesi günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akçakoca Hıfzısıhha kararıyla okullar tatil edilirken hamile ve engelli memurlar idari izinli sayıldılar.
   Çanakkale’de de Çan,Lapseki,Ezine,Yenice,Biga,Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinde Pazartesi günü eğitime ara verildi.
 
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Kar TailiÇanakkaleDüzceZonguldak
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