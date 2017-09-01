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İlk polis müzesinde geri sayım

Türk Polis Teşkilatının vatandaşlarca daha yakından tanınması için Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara Dikmen'deki ek hizmet binasında bilişim teknolojileriyle donatılarak inşa edilen polis müzesi 10 Nisan 2018'de açılacak.

İlk polis müzesinde geri sayım

Türk Polis Teşkilatının vatandaşlarca daha yakından tanınması için Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara Dikmen'deki ek hizmet binasında bilişim teknolojileriyle donatılarak inşa edilen polis müzesi 10 Nisan 2018'de açılacak.

01 Eylül 2017 Cuma 14:57
İlk polis müzesinde geri sayım

ANKARA(AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara Dikmen'de bulunan ek hizmet binasında bilişim teknolojileriyle donatılarak yapımı devam eden müze, Türk Polis Teşkilatının ilk müzesi olma özelliği taşıyacak.

AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kurulduğu günden bu yana halkın huzur ve güven ortamında yaşamasını sağlamak için uğraşan ve tarihi kimliğini yansıtma noktasında bir müzenin eksiklikliğini yaşayan Türk Polis Teşkilatı, vatandaşların emniyeti daha yakından tanıması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğünün Ankara Dikmen'de bulunan ek hizmet binasında bin 518 metrekarelik alanda bilişim teknolojileriyle donanımlı yaşayan müze konsepti ve senaryolarına bağlı teşhir ve tanzim, proje ve uygulamalarıyla üçüncü nesil örnek bir polis müzesi açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından gerekli izinler alınarak yapılan binada müzenin yanı sıra 2 bin 283 metrekarelik alanda 450 kişi kapasiteli konferans salonu da yer alacak.

Emniyet teşkilatı için ilk olacak müzenin, Türk polis tarihi, kıyafetleri, silahları, mühimmatı, haberleşme araçları, fotoğrafları, belgeleri, temalı sunumlarla kuruluşundan bu yana ulaştığı seviyeyi tanıtmakta önemli bir hizmet vermesi bekleniyor.

Selçuklu ve Osmanlı döneminde güvenliği sağlayan subaşı, sipahi, asesbaşı, bostancıbaşı, böcekbaşı gibi personelin kıyafet ve araç gereçleri de müzede yer alacak.

Atatürk'ün kaybolan çantasının bulunması canlandırılacak

Müzede, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'daki kongreyi toplamak üzere Amasya'dan ayrılmadan önce içinde önemli belgeler ve bir miktar parasının bulunduğu çantanın kaybolması ve çantayı bulan Komiser Muavini Osman Efendi ile diğer polislere bu paradan 50 lira ödül verilmesi canlandırılacak.

Söz konusu olayda Atatürk'ün polislere para ödülü verilmesine ilişkin telgrafla gönderdiği talimatı da belge olarak sergilenecek.

Müzede oluşturulacak şehitlik bölümünde ise Türk Polis Teşkilatının her rütbe ve kademeden şehitlerinin hatıraları yaşatılacak.

Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü 10 Nisan 2018'de açılması planlanan müzeyi vatandaşlar da ziyaret edebilecek.

Muhabir: Orhan Onur Gemici

Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel MüdürlüğüPolis MüzesiTürkiye
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