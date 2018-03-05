Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116946
ALTIN
161.566
DOLAR
3.8102
STERLİN
5.2724
EURO
4.6984
Trabzonspor 0- Beşiktaş 2
Trabzonspor 0- Beşiktaş 2
Avrupa'da 6 takım 100'ler kulübünde
Avrupa'da 6 takım 100'ler kulübünde
Messi rekora doymuyor
Messi rekora doymuyor
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli...
Avrupa futbolunda heyecan sürüyor
Avrupa futbolunda heyecan sürüyor

İlk yerli otomobil 'Devrim'e kapsamlı bakım

Eskişehir'de kurulu TÜLOMSAŞ tesislerinde Türk mühendis ve işçileri tarafından 1961 yılında zor şartlarda üretilen Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim, 57 yıllık süreçte ilk kez kapsamlı bakımdan geçirildi.

İlk yerli otomobil 'Devrim'e kapsamlı bakım

Eskişehir'de kurulu TÜLOMSAŞ tesislerinde Türk mühendis ve işçileri tarafından 1961 yılında zor şartlarda üretilen Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim, 57 yıllık süreçte ilk kez kapsamlı bakımdan geçirildi.

05 Mart 2018 Pazartesi 13:43
İlk yerli otomobil 'Devrim'e kapsamlı bakım

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kurulu Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'de (TÜLOMSAŞ) sergilenen Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim, 57 yıllık süreçte ilk kez kapsamlı bakımdan geçirildi.

AA muhabirinin TÜLOMSAŞ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin ilk yerli otomobili olma özelliğini taşıyan ve 1961 yılında TÜLOMSAŞ tesislerinde Türk mühendis ve işçileri tarafından zor şartlarda üretilen Devrim'de 5 Eylül 2017'de başlatılan bakım çalışmaları tamamlandı.

Fabrikada görevli 5 işçi ve 10 mühendis tarafından yaklaşık 5 ay süren bakım ve onarım çalışmalarının ardından Devrim otomobili, ziyaretçilerin izlenimine sunuldu.

İlk günkü orijinal görünümüne kavuşan Devrim'in servis bakım işlemleri, TÜLOMSAŞ imkan ve kabiliyetleriyle, uzman personel tarafından gerçekleştirildi.

Yılda yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği Devrim otomobili, 57 yıl aradan sonra, detaylı ekspertiz, demonte işlemleri, motor ve şanzıman tadilatı, iç kabin tadilatı, gövde, boya tadilatı ve montaj olmak üzere altı aşamada gerçekleştirildi.

Otomobil, TÜLOMSAŞ yerleşkesinde yapımı tamamlanan, içinde demiryollarını anlatan objelerin de bulunduğu yeni müzede hafta içi 10.00-16.00 ve hafta sonu 09.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Devrim otomobili

Eskişehir Demiryolu Fabrikaları'nda Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla üretilen 4 "Devrim" otomobili, 1961 yılında trenle Ankara'ya götürüldü. Demiryolu kanunları gereği deposuna az akaryakıt konulan Devrim, Gürsel'in test amacıyla kullandığı sırada benzini bitip durdu. Bunun ardından trenle Ankara'dan Eskişehir'e getirilen Devrim, bir süre fabrika içinde kullanıldı.

TÜLOMSAŞ'ta sergilenen 0002 şasi ve 0002 motor numaralı Devrim, lastikleri ile ön ve arka camı dışında tamamen yerli olarak 4,5 ayda üretildi.

Uzun ve kısa farları ayakla çalışan, kontak anahtarı ve manuel olarak da çalıştırılabilen Devrim, bu özellikleriyle de dikkati çekiyor. Bin 250 kilogram ağırlığında ve saatte maksimum 140 kilometre hız göstergesine sahip Devrim'e güvenlik gerekçesiyle benzin konulmuyor, otomobilin aküsü sökülüyor.

Anahtar Kelimeler:
EskişehirSporTÜLOMSAŞYerli Otomobil Devrim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bosna'nın acılı anneleri 'Kadınlar İçin Vicdan Konvoyu'nda
Bosna'nın acılı anneleri 'Kadınlar İçin Vicdan Konvoyu'nda
AK Parti Sözcüsü Ünal: CHP'nin derdi seçim güvenliği değil, kafa karıştırmak
AK Parti Sözcüsü Ünal: CHP'nin derdi seçim güvenliği değil, kafa karıştırmak
İstanbul Valiliği: İnşaat nedeniyle risk altındaki okul boşaltıldı
İstanbul Valiliği: İnşaat nedeniyle risk altındaki okul boşaltıldı
THY, uçağının yakıtsız kalkışa geçtiği iddiasını yalanladı
THY, uçağının yakıtsız kalkışa geçtiği iddiasını yalanladı
Ünlü iş adamı kefalettle serbest
Ünlü iş adamı kefalettle serbest
Prof.Dr.Ahmet Ercan İstanbul depremi için tarih verdi
Prof.Dr.Ahmet Ercan İstanbul depremi için tarih verdi
Güney Koreli heyet Kuzey Kore'de
Güney Koreli heyet Kuzey Kore'de
Sanatçılar Mehmetçik'e destek için Suriye sınırında
Sanatçılar Mehmetçik'e destek için Suriye sınırında

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim