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İmamlıktan Diyanet İşleri Başkanlığına

Diyanet İşleri Başkanlığında din görevlisi olarak memuriyet hayatına başlayan ve aynı kuruma başkan olan Erbaş'ın, mesleki kariyeri ve akademik çalışmaları dikkati çekiyor.

İmamlıktan Diyanet İşleri Başkanlığına

Diyanet İşleri Başkanlığında din görevlisi olarak memuriyet hayatına başlayan ve aynı kuruma başkan olan Erbaş'ın, mesleki kariyeri ve akademik çalışmaları dikkati çekiyor.

17 Eylül 2017 Pazar 14:55
İmamlıktan Diyanet İşleri Başkanlığına

ANKARA(AA) - Din görevlisi olarak memuriyet hayatına başladığı Diyanet İşleri Başkanlığında, başkanlık görevine getirilen Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, mesleki kariyeri ve akademik çalışmaları dikkati çekiyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına getirilen Erbaş, başkanlık bünyesinde yaklaşık 18 yıl farklı görevlerde bulundu, akademik alanda da çeşitli çalışmalara imza attı.

Diyanet İşleri Başkanlığına genel müdür olarak döndü

Erbaş, 2011 yılına kadar yürüttüğü dekanlık görevinin ardından din görevlisi olarak meslek hayatına başladığı Diyanet İşleri Başkanlığına Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü olarak döndü.

Ali Erbaş, 2017'nin haziran ayına kadar bu görevde bulunduktan sonra Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

Dinler tarihi alanında yaptığı araştırmalar ve çalışmalar dikkati çeken Erbaş’ın "Namaz Rehberi, Kuran'daki Tekrarlar ve Sırları, Melekler Alemi, Yaşayan Dünya Dinleri, Hıristiyanlıkta Reform ve Protestanlık Tarihi" isimli kitapları bulunuyor.

Erbaş, iyi derecede Arapça ve Fransızca biliyor.

Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ErbaşDiyanet Işleri BaşkanlığıTürkiye
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