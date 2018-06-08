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'İmar Barışı'nda başvurular başladı

Kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen ve 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için başvurular, e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı.

'İmar Barışı'nda başvurular başladı

Kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen ve 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için başvurular, e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı.

08 Haziran 2018 Cuma 16:45
'İmar Barışı'nda başvurular başladı

ANKARA (AA) - Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefleniyor.

Düzenleme 31 Aralık 2017 tarihinden önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor.

Bu kapsamda Yapı Kayıt Belgesine başvurular, e- Devlet sistemi üzerinden bugün başladı.

Başvurularda vatandaşların kendi rızasıyla müracaatı ve kendi beyanı esas alınacak.

Vatandaşlardan müracaatta istenen bilgiler ise şöyle:

"E-devlet şifresi, geçerli bir cep telefonu numarası ve e-posta adresi, beyan edilecek yapının adresi, tapusu varsa ada ve parsel bilgileri, toplam inşaat alanı, konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (metrekare), yapıdaki konut ve işyeri sayısı, arsa/arazinin emlak vergi birim değeri (ilgili belediyeden alınabilecek), yapının bulunduğu arsanın alanı, varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (metrekare), yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek), imar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi ve yapıyı gösteren ve aykırılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. Fotoğrafların dosya formatının 'jpg, jpeg veya png' olması gerekiyor."

Vatandaşlar başvuru işlemini tamamladıktan sonra 24 saat içerisinde SMS veya e-mail yoluyla kendilerine bilgilendirme gelecek.

Bunun üzerine Yapı Kayıt Belgesi başvuru bedelini yatırılabilecek.

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari yapılarda yüzde 5 olarak hesaplanacak.

Yapı kayıt belgesinin bedeli, en son 31 Aralık 2018 tarihinde kadar yatırılabilecek.

Vatandaşlar başvuruyu yaptıktan sonra hemen bedelini yatırmaları halinde yine 24 saat içerisinde Yapı Kayıt Belgelerini e-Devlet üzerinden alabilecek.

Belge için müracaatların son başvuru tarihi, 31 Ekim 2018 olarak belirlendi.

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş

Anahtar Kelimeler:
BaşvurularEkonomiİmar BarışıYapı Kayıt Belgesi
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