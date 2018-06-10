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İnce: Kanal İstanbul'u yapmayacağım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, "Kanal İstanbul'u yapacak mısın?' Hayır yapmayacağım. Hayır. Memleketin milyar dolarlarını, bunca sıkıntı varken, oraya kanal kazacağım... Yok valla kusura bakmasın kimse." dedi.

İnce: Kanal İstanbul'u yapmayacağım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, "Kanal İstanbul'u yapacak mısın?' Hayır yapmayacağım. Hayır. Memleketin milyar dolarlarını, bunca sıkıntı varken, oraya kanal kazacağım... Yok valla kusura bakmasın kimse." dedi.

10 Haziran 2018 Pazar 19:13
İnce: Kanal İstanbul'u yapmayacağım

İSTANBUL (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bahçelievler'de düzenlediği mitingde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir zamanlar fakir fukara, garip guraba dediğini belirterek, "Şimdi saraylı artık, saraylı. Kanına bulaştı. Artık sizden biri değil. Erdoğan sarayında kilosu 4 bin 500 lira olan beyaz çaydan içiyor. Ben sizin içtiğiniz siyah çaydan içiyorum. Erdoğan beyaz Türk, ben bu ülkenin zencisiyim." diye konuştu.

Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğinde Marmaris'teki yazlık sarayı engellilere vereceğini dile getiren İnce, engellilerin orada birer hafta sırayla tatil yapacağını söyledi.

"Türkiye'nin taze kana ihtiyacı var"

"Türkiye'deki bütün gazetelerin, bütün televizyonların sahibi Erdoğan'dır. Manşetleri atan odur. Manşetlerle dövüşe dövüşe gelen benim. Erdoğan'ın medyası varsa, benim de milletim var." diyen İnce, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dünyada büyük ekonomik zorluklar yaşayan ülkeler, büyük krizler öncesinde hiçbir zaman uzun süreli ülkeyi yönetenlerle çıkış yolu bulamamıştır. Hep yeni bir isimle düzlüğe çıkmıştır. Türkiye'nin şimdi yorgun bir adama değil, taze kana ihtiyacı var. Buradan el birliğiyle çıkacağız. Hiç kuşkunuz olmasın.

Türkiye'yi zenginleştirmek için gençleri iyi eğitmeye ihtiyacımız var. Annelere sesleniyorum, sizin çocuklarınızı iyi mühendis yapacağız, iyi dil öğreteceğiz. Gençlerle birlikte bu ülkeyi kalkındıracağız. Her semte, her mahalleye bir kıraathane açacakmış. İnanılır gibi değil. Gençlere şunu diyor 'size iş bulamam, size fabrika açamam, size bir kıraathane açarım, sizi keklerim.' diyor. 'Yiyin keki, oturun orada dedikodu yapın.' diyor. Kitap okuyacakmış. Sen kitap özeti okuyorsun, sana mı kalmış?"

"Kıraathanede internet olacak mı?" diye soran İnce, "İnternet olursa, gençler oradan Facebook'a, Twitter'a girerse, Erdoğan'ı eleştirirlerse, sabah 05.00'te polis eve gelecek mi?" diye konuştu.

"Şu anda bizim için lüks"

Türkiye'de 15-29 yaş arasındaki 5 milyon gencin iş yerinde, okullarda, kurslarda, yurtlarda kaydı olmadığına değinen İnce, "Bu çocukları bulacağım, söz." dedi.

İnce, gençlere, "Fizik öğretmeni Muharrem İnce sözü. İki yıl içinde hiçbirinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim." diye seslendi.

Cumhurbaşkanı olduğunda memleketin yararına olan projeleri uygulayacağını belirten İnce, şunları kaydetti:

"Ama şunu söyleyeyim, 'Kanal İstanbul'u yapacak mısın?' Hayır yapmayacağım. Hayır. Memleketin milyar dolarlarını, bunca sıkıntı varken, oraya kanal kazacağım... Yok valla kusura bakmasın kimse. Sonra zenginleşiriz, bakarız o ayrı mesele. Ama şu anda bizim için lüks. Şu anda bir tek ranta yarar o. Tek bir şey söyleyeyim Trakya'yı boydan boya Karadeniz'e kadar kazdığınızda bir tane maliyet söyleyeyim size, yüzlece köprü yapmanız lazım. Yazık günah. Ben o parayla önce fabrika kuracağım çocuklar iş bulacak, üretim olacak.

Erdoğan'ın anlayamadığı yer şurası, zannediyor ki inşaat demek zenginlik demek. Hayır. Fabrika demek zenginlik demektir. Eğer inşaat istiyorsan dünyanın en büyük inşaatı Çin Seddi'dir. 1500 sene önce yapılmıştır. Bak İstanbul'dayız, İstanbul surları, az inşaat mıdır? İnşaat o. Oradan ekmek çıkmaz, oradan geçim olmaz. Üretmek ve yatırım lazım."

Muhabir: Çiğdem Alyanak

Son Güncelleme: 10.06.2018 20:06
Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerEkonomikKrizMuharrem İnceTürkiye
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