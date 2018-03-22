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İngiliz veri analiz şirketinin, İsrailli hackerlarla iş birliği yaptığı iddia edildi

İngiliz veri analiz şirketinin, İsrailli hackerlardan, Nijerya Devlet Başkanı Buhari’ye ait ele geçirdikleri kişisel e-mailleri aldığı ve siyasetçi aleyhine yürütülen kampanyada kullandığı iddia edildi.

İngiliz veri analiz şirketinin, İsrailli hackerlarla iş birliği yaptığı iddia edildi

İngiliz veri analiz şirketinin, İsrailli hackerlardan, Nijerya Devlet Başkanı Buhari’ye ait ele geçirdikleri kişisel e-mailleri aldığı ve siyasetçi aleyhine yürütülen kampanyada kullandığı iddia edildi.

22 Mart 2018 Perşembe 02:09
İngiliz veri analiz şirketinin, İsrailli hackerlarla iş birliği yaptığı iddia edildi

LONDRA (AA) - İngiliz veri analiz şirketi Cambridge Analytica’nın, İsrailli hackerlardan, Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari’ye ait ele geçirdikleri kişisel e-mailleri aldığı ve siyasetçi aleyhine yürütülen kampanyada kullandığı iddia edildi.

Facebook 50 milyondan fazla kullanıcısının kişisel profillerini izinsiz elde etmesi ve dünya çapında yürüttüğü kampanyalardaki usulsüzlükleri ile gündeme gelen Londra merkezli veri analiz şirketi Cambridge Analytica’nın, İsrailli hackerlardan da yararlandığı öne sürüldü.

The Guardian gazetesinin firma içindeki kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrailli hackerlar, Nijerya’da 2015’de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde dönemin muhalefet lideri Buhari’nin kişisel e-maillerini ele geçirerek Cambridge Analytica’ya verdi.

Hackerların, ele geçirdikleri e-mailleri şirketin Londra Mayfair'deki merkezinde bir usb disk içinde yöneticilere teslim ettikleri öne sürüldü.

Dönemin Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan’ın seçim kampanyasını yürüten şirketin yöneticileri, ülkedeki ekiplerine e-mailleri tarayarak Buhari aleyhine kullanılabilecek bilgileri tespit etmeleri talimatını verdi.

Nijeryalı bir zengin tarafından Jonathan’ın kampanyasını desteklemesi için tutulan Cambridge Analytica’nın seçim sürecinde Buhari aleyhine yürütülen karalama kampanyasına katkısı karşılığında 2 milyon sterlin ücret aldığı iddia ediliyor.

Kampanyaya rağmen Müslüman lider Buhari, 2015’te seçimi kazanarak Nijerya Devlet Başkanı olmuştu.

Şirketle ilgili iddialar

Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının Facebook'taki 50 milyon hesaptan topladığı kişisel verileri ABD seçimleri ile Brexit referandumunu etkilemek için kullandığına dair iddiaların ardından İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığının sponsorluğundaki İngiltere Bilgi Komisyonu (ICO), Facebook'taki kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin iddiaların detaylı şekilde incelenmesi amacıyla soruşturma başlattığını duyurmuştu.

İddialar Cambridge Analytica'nın eski çalışanı Christopher Wylie tarafından ortaya atılırken, verilerin kişilerin gizli mesajlaşmalarından da derlendiği savunulmuştu.

İngiliz Channel 4 haber kanalının yayımladığı gizli kamera çekimlerinde de şirketin bazı yöneticileri, internet ortamında siyasetçilerin itibarını sarsmak için "aşk tuzakları" hazırlanabileceğini ve rüşvet verilebileceğini söylerken görülmüştü.

Görüntülerde, Cambridge Analytica Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Nix'in, şirketle dünya genelinde gizli şekilde seçim kampanyaları yürüttüklerini söylediği ortaya çıkmıştı.

Hakkındaki iddiaların kamuoyuna taşınmasının ardından Nix görevden alınmıştı.

Facebook, konuya ilişkin, "verilerin usulüne uygun kullanılmadığıyla ilgili iddiaların gözden geçirileceğini", Cambridge Analytica'nın faaliyetlerinin incelenmesi için kendi dijital adli bilişim uzmanlarından oluşan bir ekibi görevlendirdiğini açıklamıştı.

Muhabir: Tayfun Salcı

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