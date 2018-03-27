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İngiltere Başbakanı May'den Arakan açıklaması

İngiltere Başbakanı May, "Dünya genelinde tüm dikkatlerin Arakan halkının durumuna çekildiğinden emin olmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

İngiltere Başbakanı May'den Arakan açıklaması

İngiltere Başbakanı May, "Dünya genelinde tüm dikkatlerin Arakan halkının durumuna çekildiğinden emin olmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

27 Mart 2018 Salı 21:55
İngiltere Başbakanı May'den Arakan açıklaması

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, Arakan halkının unutulmadığını belirterek, "Dünya genelinde tüm dikkatlerin Arakan halkının durumuna çekildiğinden emin olmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

May, İngiliz Parlamentosundaki komisyonların başkanlarının oluşturduğu İrtibat Komisyonu'nun oturumuna katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Myanmar'da evlerinden kaçmak zorunda kalanların durumunu "Korkunç haldeler." ifadesiyle tanımlayan May, ülkesinin Arakan Müslümanları için sarf ettiği yardım çabalarıyla bölgeye en fazla bağış yapan ülkeler arasında bulunduğunun altını çizdi.

Dışişleri ile uluslararası kalkınma bakanlıkları başta olmak üzere hükümetinin bölgedeki gelişmelerle yakından ilgilendiğini dile getiren May, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konuyu Birleşmiş Milletler'de (BM) sürekli gündeme taşıdık, Myanmar hükümetine de doğrudan ilettik. BM Güvenlik Konseyinde 6 defa gündeme getirdik. Diğer ülkelerin de verdikleri yardım sözlerini tutmalarını sağlamak üzere insanların krizle ilgilenmesi için bu konuyu sürekli gündeme getiriyoruz."

Oturumda, İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının Uluslararası Kalkınma Komisyonu üyesi milletvekillerinin bu yıl Myanmar'a yapacağı ziyaret için vize alamamadıklarının hatırlatılması üzerine May, bunun "hayal kırıklığı yarattığını" söyledi.

May, Arakan Müslümanlarının durumu konusunda Bangladeş hükümetini desteklemeye ve Myanmar hükümetine de baskı yapmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde tüm dikkatlerin Arakan halkının durumuna çekildiğinden emin olmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. (Arakan'ı) Unutmuyoruz. Bu tür durumlar ilk başta odak noktası oluyor ancak zamanla haberlerden ve insanların düşüncelerinden gitmesi üzücü. (Krizle ilgili) İnsanların farkındalığının korumasını sağlamaya devam edeceğiz."

Vizeleri reddedilmişti

İngiliz Parlamentosunun Uluslararası Kalkınma Komisyonundan geçen ay yapılan açıklamada, Myanmar'ın Londra Büyükelçiliğinin, komisyon üyesi milletvekillerinin bu ülkeye yapacağı ziyaret için vize taleplerini reddettiği bildirilmişti.

Komisyon Başkanı Stephen Twigg, kendilerine Myanmar makamlarının vize vermeyi reddetmesini "son derece büyük bir hayal kırıklığı" diye nitelendirerek, "Bunun, komisyonun Arakan Müslümanları ile ilgili raporunun sonucu olduğunu düşünmekten kaçınmak zor." ifadelerini kullanmıştı.

Komisyon, Uluslararası Kalkınma Bakanlığının Myanmar ve Bangladeş'teki çalışmalarıyla ilgili bir araştırma kapsamında bu ülkeleri ziyaret etmeyi planlıyordu. 

Uluslararası Kalkınma Komisyonu, ocak ayında yayımladığı "Bangladeş ve Myanmar: Arakan Krizi" başlıklı raporunda, Arakanlı Müslümanların durumunu "devasa bir insanlık trajedisi" diye nitelendirmişti.

Raporda, tecavüz ve cinsel şiddetin, Myanmar ordusu tarafından savaş silahı olarak kullanıldığı değerlendirmesine yer verilmişti.

Muhabir: İnci Gündağ

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