Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109755
ALTIN
142.742
DOLAR
3.4410
STERLİN
4.4274
EURO
4.0896
Milli sporcular bronz madalya maçına çıkacak
Milli sporcular bronz madalya maçına...
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Akçay'dan UEFA Avrupa Ligi yorumu
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Akçay'dan...
Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Şampiyonlar Ligi deplasmanlarına taraftar götürmeyeceğiz
Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Şampiyonlar...
Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine...
Fenerbahçe Ankara'da moral arıyor
Fenerbahçe Ankara'da moral arıyor

İngiltere Başbakanı May'den saldırıya ilişkin açıklama

İngiltere Başbakanı May, "Dün gece kamuyu korumak üzere cesur ve hızlı davranan memurlarımıza teşekkür etmek istiyorum." dedi.

İngiltere Başbakanı May'den saldırıya ilişkin açıklama

İngiltere Başbakanı May, "Dün gece kamuyu korumak üzere cesur ve hızlı davranan memurlarımıza teşekkür etmek istiyorum." dedi.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 18:30
İngiltere Başbakanı May'den saldırıya ilişkin açıklama

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, dün Buckingham Sarayı önünde gerçekleşen olaya Londra polisinin hızlı ve cesur bir şekilde müdahalede bulunduğunu belirterek, saldırgana müdahale ederken yaralanan polis memurlarına teşekkür etti.

İngiltere'de polise saldırıİngiltere'deki saldırıyı terörle mücadele dedektifleri inceliyor

May, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece kamuyu korumak üzere cesur ve hızlı davranan memurlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Müdahaleleri, polisimizin ustalığını ve fedakarlığını ispatlıyor." ifadelerini kullandı.

Dün akşam Londra'daki Buckingham Sarayı'nın önünde bıçaklı bir kişi gözaltına alınırken iki polisi yaralamıştı. Terörle mücadele birimi tarafından soruşturulan olayda bir erkek sürücünün sarayın önündeki Mall Caddesi'nde girişin yasak olduğu alana aracıyla girerek otomobilini bölgedeki bir polis aracının yanında durmuştu. Bu sırada aracın içinde büyük bir bıçak olduğunu fark eden polislerin sürücüyü gözaltına almak istediği, sürücünün ise araçtan çıkmayıp polise direndiği ve iki polis memurunu kolundan yaraladığı bildirilmişti.

Muhabir: İnci Gündağ

Anahtar Kelimeler:
Buckingham SarayıDünyaİNGİLTERELondraTheresa May
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokakta kurban kesene 203 lira ceza kesilecek
Sokakta kurban kesene 203 lira ceza kesilecek
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Yalancıdan dışişleri bakanı olmaz
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Yalancıdan dışişleri bakanı olmaz
Trump hapis cezası alan ırkçı şerifi affetti
Trump hapis cezası alan ırkçı şerifi affetti
İçişleri Bakanlığından Adil Öksüz açıklaması
İçişleri Bakanlığından Adil Öksüz açıklaması
1 ton 200 kilogramlık 'Paşa' 18 bin liraya satışta
1 ton 200 kilogramlık 'Paşa' 18 bin liraya satışta
Üsküdar'da kentsel dönüşüm alanında protesto
Üsküdar'da kentsel dönüşüm alanında protesto
İngiltere'deki saldırıyı terörle mücadele dedektifleri inceliyor
İngiltere'deki saldırıyı terörle mücadele dedektifleri inceliyor
Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 86. yıl dönümü
Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 86. yıl dönümü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim