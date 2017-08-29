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İngiltere BMGK'yı Arakan için acil toplantıya çağırdı

İngiltere, Arakan'da yaşananları görüşmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Toplantının yarın gerçekleşmesi bekleniyor.

İngiltere BMGK'yı Arakan için acil toplantıya çağırdı

İngiltere, Arakan'da yaşananları görüşmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Toplantının yarın gerçekleşmesi bekleniyor.

29 Ağustos 2017 Salı 22:08
İngiltere BMGK'yı Arakan için acil toplantıya çağırdı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

İngiltere, Arakan'da yaşananları görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşananları görüşmek için toplantı çağrısı yaptıklarını belirtti.

Rycroft, "İngiltere, Myanmar'daki durumu yarın görüşmek için BMGK'ye talepte bulundu. Arakan'da uzun süredir devam eden sorunların ele alınması gerekiyor. Tüm taraflara itidal çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konsey'in konuyu yarın görüşmesi bekleniyor ancak BMGK Başkanlığından henüz toplantıya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de dün yaptığı açıklamada, Myanmar'ın Arakan eyaletinde "güvenlik operasyonu" sırasında sivillerin öldürülmesinden derin endişe duyduğunu açıklamıştı.

25 Ağustos'ta polis kontrol noktalarına yapılan saldırının ardından Myanmar güvenlik güçlerinin Müslümanlara yönelik düzenlediği geniş çağlı operasyonlarda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmiş, birçok kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Muhabir: Mustafa Keleş

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