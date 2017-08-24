Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109154
ALTIN
144.058
DOLAR
3.4827
STERLİN
4.4597
EURO
4.1123
Ronaldo Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi
Ronaldo Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli...
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
Neymar'dan Barcelona'ya karşı atak
Neymar'dan Barcelona'ya karşı atak

İngiltere'de göçmen sayısı son üç yılın en düşük seviyesinde

İngiltere'de net göçmen sayısının 81 bin azalarak 246 bin ile son üç yılın en düşük seviyesinde olduğu bildirildi.

İngiltere'de göçmen sayısı son üç yılın en düşük seviyesinde

İngiltere'de net göçmen sayısının 81 bin azalarak 246 bin ile son üç yılın en düşük seviyesinde olduğu bildirildi.

24 Ağustos 2017 Perşembe 17:33
İngiltere'de göçmen sayısı son üç yılın en düşük seviyesinde

LONDRA - (AA) - İngiltere'de net göçmen sayısı geçen yıl itibarıyla 81 bin azalarak 246 bine geriledi.

İngiliz Ulusal İstatistik Kurumundan (ONS) yapılan açıklamada ülkeye yerleşen net göçmen sayısının bu yılın mart ayına kadarki 12 aylık dönemde 81 bin azalarak 246 bine gerilediği bildirildi.

Net göçmen sayısı ülkeden ayrılanlarla ülkeye yerleşenler arasındaki fark esas alınarak hesaplanıyor.

Açıklamada İngiltere'ye gelen net göçmen sayısının son üç yılın en düşük seviyesinde olduğu, azalışta son dönemde Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının ülkeden ayrılmasının etkili olduğu belirtildi.

AB ülkelerinden İngiltere'ye gelen net göçmen sayısının bu yılın mart ayına kadarki 12 aylık dönemde 51 bin azaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu veriler Avrupa Birliği referandumunun insanların İngiltere'ye göç etme düşüncelerini etkilediğini gösteriyor." ifadesine yer verildi.

İngiltere'de geçen yıl yapılan AB'den çıkış (Brexit) referandumu öncesinde ülkedeki göçmen sayısı ana tartışma konularından biri olmuştu.

Göç uzmanları, Brexit kararının AB vatandaşlarını İngiltere'ye göç etme fikrinden caydırmış olabileceğini, ancak bu durumun uzun dönemli bir sonuç olarak görülmemesi gerektiğini belirtiyor.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, net göçün yılda yüz binin altına çekilmesini hedefliyor.

Muhabir: İnci Gündağ

Anahtar Kelimeler:
ABBrexitGöçmenİNGİLTEREONSVeri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hastanede yapılan tatbikat gerçeği aratmadı
Hastanede yapılan tatbikat gerçeği aratmadı
IGMG Genel Sekreteri Altaş: Almanya dışlayıcı İslam politikasından vazgeçilmeli
IGMG Genel Sekreteri Altaş: Almanya dışlayıcı İslam politikasından vazgeçilmeli
Mahkeme Başkanından FETÖ'cü eski Yüzbaşı Gülmez'e: Sen orada sanıksın ve haddini bileceksin
Mahkeme Başkanından FETÖ'cü eski Yüzbaşı Gülmez'e: Sen orada sanıksın ve haddini bileceksin
Brezilya'da tekne battı: 22 ölü
Brezilya'da tekne battı: 22 ölü
BM Genel Sekreteri Guterres, Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek
BM Genel Sekreteri Guterres, Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek
Sınır kapılarında 'dönüş' yoğunluğu
Sınır kapılarında 'dönüş' yoğunluğu
Arakan Danışma Komisyonu nihai raporu yayımlandı
Arakan Danışma Komisyonu nihai raporu yayımlandı
Söğüt Kaymakamı FETÖ'den gözaltına alındı
Söğüt Kaymakamı FETÖ'den gözaltına alındı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim