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İngiltere'de polise saldırı

Londra polisi, Buckingham Sarayı önünde üzerinde bıçak taşıyan bir erkeğin gözaltı sırasında polisleri hafif yaraladığını bildirdi.

İngiltere'de polise saldırı

Londra polisi, Buckingham Sarayı önünde üzerinde bıçak taşıyan bir erkeğin gözaltı sırasında polisleri hafif yaraladığını bildirdi.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 00:45
İngiltere'de polise saldırı

LONDRA (AA) - İngiliz polisi, başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nın önünde bıçaklı bir kişinin gözaltına alınırken iki polisi yaraladığını duyurdu.

Polisten yapılan açıklamada, sarayın önündeki Mall Caddesi'nde yerel (TSİ) 22.35'te bir erkeğin, üzerinde bıçak bulundurmaktan dolayı polis memurları tarafından durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, kişiyi gözaltına almak isteyen iki erkek polisin, bu sırada şüpheli tarafından kollarından hafif yaralandığı kaydedildi. Polislerin durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Şüpheli "polise saldırı ve kasten adam yaralama" suçundan gözaltına alınırken, olayda başka yaralının bulunmadığı ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Bölgedeki turistlerin, kişinin davranışlarından şüphelenmesi üzere polisi uyardığı, polisin bunun ardından olaya dahil olduğu belirtiliyor.

İngiltere'de bu yıl yaşanan terör saldırı sebebiyle terör tehdit seviyesi en üstün bir altındaki seviye olan "ciddi" kademesinde tutulurken, özellikle İngiliz Parlamentosu, Buckingham Sarayı, Başbakanlık, ünlü Trafalgar Meydanı ve kentte turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği daha birçok noktada silahlı polislerin sayısı arttırılmıştı.

Muhabir: İnci Gündağ

Anahtar Kelimeler:
Buckingham SarayıDünyaGözaltıLondra
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