Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109755
ALTIN
142.742
DOLAR
3.4410
STERLİN
4.4274
EURO
4.0896
Milli sporcular bronz madalya maçına çıkacak
Milli sporcular bronz madalya maçına...
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Akçay'dan UEFA Avrupa Ligi yorumu
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Akçay'dan...
Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Şampiyonlar Ligi deplasmanlarına taraftar götürmeyeceğiz
Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: Şampiyonlar...
Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine...
Fenerbahçe Ankara'da moral arıyor
Fenerbahçe Ankara'da moral arıyor

İngiltere'deki saldırıyı terörle mücadele dedektifleri inceliyor

İngiliz polisi, Buckingham Sarayı önünde dün yaşanan olayın terörle mücadele birimi dedektiflerince incelendiğini duyurdu.

İngiltere'deki saldırıyı terörle mücadele dedektifleri inceliyor

İngiliz polisi, Buckingham Sarayı önünde dün yaşanan olayın terörle mücadele birimi dedektiflerince incelendiğini duyurdu.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 16:26
İngiltere'deki saldırıyı terörle mücadele dedektifleri inceliyor

LONDRA (AA) - İngiliz polisi, dün başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nın önünde bıçaklı bir kişinin gözaltına alınırken iki polisi yaralaması olayının, terörle mücadele birimi tarafından soruşturulduğunu bildirdi.

İngiltere'de polise saldırı

Londra polisi olayın detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, yerel saatle 20.35'te bir erkek sürücünün sarayın önündeki Mall Caddesi'nde girişin yasak olduğu alana aracıyla girerek otomobilini bölgedeki bir polis aracının yanında durdurduğu belirtildi.

Bu sırada aracın içinde büyük bir bıçak olduğunu fark eden polislerin sürücüyü gözaltına almak istediklerine dikkat çekilen açıklamada, ancak sürücünün araçtan çıkmayıp polise direndiği ve iki polis memurunu kolundan yaraladığı ifade edildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın terörle mücadele dedektifleri tarafından yürütüldüğünü aktaran polis, 26 yaşındaki şüphelinin terör bağlantılı suçların yanı sıra polise saldırı ve kasten adam yaralama suçlarından da gözaltında tutulduğunu ve sorgusuna Londra'nın merkezindeki bir karakolda devam edildiğini vurguladı.

Muhabir: İnci Gündağ

Anahtar Kelimeler:
Buckingham SarayıDünyaLondraSaldırıTerör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokakta kurban kesene 203 lira ceza kesilecek
Sokakta kurban kesene 203 lira ceza kesilecek
İngiltere Başbakanı May'den saldırıya ilişkin açıklama
İngiltere Başbakanı May'den saldırıya ilişkin açıklama
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Yalancıdan dışişleri bakanı olmaz
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Yalancıdan dışişleri bakanı olmaz
Trump hapis cezası alan ırkçı şerifi affetti
Trump hapis cezası alan ırkçı şerifi affetti
İçişleri Bakanlığından Adil Öksüz açıklaması
İçişleri Bakanlığından Adil Öksüz açıklaması
1 ton 200 kilogramlık 'Paşa' 18 bin liraya satışta
1 ton 200 kilogramlık 'Paşa' 18 bin liraya satışta
Üsküdar'da kentsel dönüşüm alanında protesto
Üsküdar'da kentsel dönüşüm alanında protesto
Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 86. yıl dönümü
Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 86. yıl dönümü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim