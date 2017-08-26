İngiltere'deki saldırıyı terörle mücadele dedektifleri inceliyor

LONDRA (AA) - İngiliz polisi, dün başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nın önünde bıçaklı bir kişinin gözaltına alınırken iki polisi yaralaması olayının, terörle mücadele birimi tarafından soruşturulduğunu bildirdi.

İngiltere'de polise

Londra polisi olayın detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, yerel saatle 20.35'te bir erkek sürücünün sarayın önündeki Mall Caddesi'nde girişin yasak olduğu alana aracıyla girerek otomobilini bölgedeki bir polis aracının yanında durdurduğu belirtildi.

Bu sırada aracın içinde büyük bir bıçak olduğunu fark eden polislerin sürücüyü gözaltına almak istediklerine dikkat çekilen açıklamada, ancak sürücünün araçtan çıkmayıp polise direndiği ve iki polis memurunu kolundan yaraladığı ifade edildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın terörle mücadele dedektifleri tarafından yürütüldüğünü aktaran polis, 26 yaşındaki şüphelinin terör bağlantılı suçların yanı sıra polise saldırı ve kasten adam yaralama suçlarından da gözaltında tutulduğunu ve sorgusuna Londra'nın merkezindeki bir karakolda devam edildiğini vurguladı.

Muhabir: İnci Gündağ