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İnsay Yapı, projelerini Azerbaycan Fuarı'nda sunacak

- İnsay Yapı, "Ondörtüç Pendik" ve "Elit Manzara Beytepe" projelerini Azerbaycan Uluslararası Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'nda sergileyecek

İnsay Yapı, projelerini Azerbaycan Fuarı'nda sunacak

- İnsay Yapı, "Ondörtüç Pendik" ve "Elit Manzara Beytepe" projelerini Azerbaycan Uluslararası Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'nda sergileyecek

27 Kasım 2017 Pazartesi 10:58
İnsay Yapı, projelerini Azerbaycan Fuarı'nda sunacak

İSTANBUL (AA) - İnsay Yapı, "Ondörtüç Pendik" ve "Elit Manzara Beytepe" projelerini Azerbaycan Uluslararası Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'nda (3. Azerbaijan Recexpo 2017) yabancı yatırımcıların beğenisine sunacak.

İnsay Yapı açıklamasına göre, şirket, 28-30 Kasım'da Bakü'de düzenlenecek fuarda, Türkiye gayrimenkul sektörünü ve projelerini tanıtarak satış fırsatlarını değerlendirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, Azeri yatırımcıların Türk projelerine ilgi duyduğunu belirterek, bu fuara bölgedeki potansiyeli değerlendirmek amacıyla katılacaklarını kaydetti.

Azerbaycan'ın bugüne kadar Türk yatırımcıların gözdesi olduğuna işaret eden Çulhalık, "Aynı zamanda birçok Azeri kardeşimiz Türkiye'den konut yatırımı yapmaktadır. Projelerimizi tanıtarak olası satış fırsatlarını değerlendirmek, İnsay yapıyı tanıtmak ve Azerbaycan gayrimenkul sektörünü tanımak en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Çulhalık, Azeri yatırımcılara Türkiye'den ev almaları için davette bulunarak, Pendik'te inşa edilen "Ondörtüç Pendik"in inşaat çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini, projenin teslim tarihini 6 ay öne çekerek Haziran 2018'e revize ettiklerini bildirdi.

Hem birikimini değerlendirmek, hem de oturmak için projeye gelen müşterilerine özel bir kampanya da yaptıklarını aktaran Çulhalık, şunları kaydetti:

"Bugün al, teslimde ödemeye başla sloganıyla satışa devam eden projede, yüzde 5 peşinatın ardından, banka kredisine uygun taksitler teslimat sonrası Temmuz 2018'de ödemeye başlanabilecek. Ayrıca kendi bünyemizde 20 aya kadar vade imkanı sunarken, kişiye özel ödeme planıyla da ayrıca kolaylık sağlıyoruz. Üç farklı konut tipinin bulunduğu projede, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor.

9 bin metrekarelik alan üzerine kurulan 'Ondörtüç Pendik', 243 konut ve 21 ticari birimden oluşuyor. 24 saat güvenlik hizmetinin yer aldığı 'Ondörtüç Pendik' sakinlerine yüzme havuzu, yürüyüş yolları, çocuk parkı, spor alanları, dinlenme alanları imkanının yanı sıra kapalı otopark ayrıcalığı da sunuyor. Profesyonel site yönetiminin bulunacağı ve her daireye depo alanının tahsis edileceği projedeki mağaza ve restoranlar da site sakinlerine kendi kendine yetebilen bir yaşam alanı vadediyor."


Anahtar Kelimeler:
Elit Manzara Beytepeİnsay YapıOndörtüç Pendik
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