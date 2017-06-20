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20 Haziran 2017 Salı 18:46

İnternetten buldukları bomba tarifi az daha can alıyordu

İnternette izledikleri videodan patlayıcı madde yapmaya kalkan çocuklardan biri ağır yaralandı. 

İnternetten buldukları bomba tarifi az daha can alıyordu
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İnternetten buldukları bomba tarifi az daha can alıyordu


Damacanının içindeki yanıcı maddenin alev alarak parlamasıyla birlikte çocuklardan Arda G. ağır yaralandı.
Şarköy´de yaşları 7 ile 10 arasında değiştiği belirtilen bir grup çocuk arkadaşlarını korkutmak için internetten gördüğü yöntemle patlayıcı yaptı. Damacanının içindeki yanıcı maddenin alev alarak parlamasıyla birlikte çocuklardan Arda G., yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan yanıklar nedeniyle ağır yaralandı. Çocuk, durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine gelen ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yüzünde ve vücudunda yanıklar bulunan G., daha sonra Çorlu Devlet Hastanesi, oradan da yanık ünitesi bulunan İstanbul´daki başka bir hastaneye sevk edildi.

BABADAN YAŞANANLARA TEPKİ

Yaralanan çocuğun babası Hakan G., yaşananlara tepki gösterdi. G., "Yazlıkta çocuklar internetten izleyip onu uygulamaya kalkmışlar. Bidon alev alıp çocuğun yüzüne geliyor. Vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanık var. Gözünün korneasında yanık var. Tedavi devam ediyor. Daha iyi bir tedavi için araştırıyoruz. İnternetten çocuklara uygun olmayan videoların kaldırılması için hukuki mücadele başlatacağım. Anneler ve babalar lütfen çocuklarının ellerine verdikleri tablet ve cep telefonundan ne izlediklerini mutlaka takip etsinler" dedi.
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