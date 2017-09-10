Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 32°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108452
ALTIN
147.783
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5023
EURO
4.1028
Abdullah Avcı, Aykut Hoca'ya neden teşekkür etti?
Abdullah Avcı, Aykut Hoca'ya neden...
Real Madrid yine evinde puan kaybetti
Real Madrid yine evinde puan...
Kayserispor üç puanı iki golle aldı
Kayserispor üç puanı iki golle...
Premier Lig'de favoriler kazandı
Premier Lig'de favoriler kazandı
Beşiktaş, Karabük deplasmanından üç puanla döndü
Beşiktaş, Karabük deplasmanından üç puanla...

INTERPOL Karadavi hakkındaki yakalama emrini kaldırdı

Mısır'ın istemi üzerine, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadavi hakkındaki yakalama emrinin kaldırıldığı bildirildi.

INTERPOL Karadavi hakkındaki yakalama emrini kaldırdı

Mısır'ın istemi üzerine, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadavi hakkındaki yakalama emrinin kaldırıldığı bildirildi.

10 Eylül 2017 Pazar 16:23
INTERPOL Karadavi hakkındaki yakalama emrini kaldırdı

DOHA (AA) - Mısır'ın yakalama istemi üzerine, Uluslararası Polis Teşkilatı tarafından (INTERPOL) kırmızı bültenle aranan Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi (91) hakkındaki yakalama emrinin kaldırıldığı bildirildi.

İngiltere merkezli Arap İnsan Hakları Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Şeyh Yusuf el-Karadavi'nin ismi INTERPOL'ün kırmızı bültenle arananlar listesinden çıkarıldı." denildi.

Açıklamada, Karadavi'nin adının listeye eklenme gerekçesinin ülkedeki adam öldürme ve yağmalama gibi suçlar olduğu, ancak bu suçların kendisinin ülke dışında bulunduğu zamanda gerçekleşmesinden dolayı dosyanın iptal edildiği ifade edildi.

INTERPOL'ün Mısır'da yaşanan olaylar hakkında artık daha fazla bilgiye sahip olduğu belirtilen açıklamada, kurumun Mısır'daki darbe yönetimi tarafından arananlar listesine eklenmesini istediği bütün kişilerin incelendiği ve suçsuz bulunduğu, ancak bir kişinin bunun dışında kaldığı açıklandı.

Arap İnsan Hakları Örgütü Başkanı Muhammed Cemil kararı memnuniyetle karşılayarak, "Bu olay, Mısırlıları katleden, suçsuz yere tutuklayan ve işkence altında sözde itirafçı yapan ve bu şekilde isimlerinin INTERPOL'e eklenmesini sağlayan darbe rejimine karşı kazanılan bir zaferdir." ifadelerini kullandı.

Lyon merkezli teşkilatın resmi internet sitesinde Aralık 2014'te yayımlanan kararda, Mısır ve Katar vatandaşı olan Yusuf el-Karadavi için, "kasıtlı olarak suç işlenmesine teşvik ve yardım, mahkumların kaçmasına yardım, kundaklama, vandalizm ve soygun" suçlarından kırmızı bülten çıkarıldığı belirtilmişti.

Katar'da ikamet ettiği bilinen Karadavi, Mısır'da seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmasına karşı çıkmış ve darbenin ardından cumhurbaşkanı seçilen Abdulfettah es-Sisi'yi sert dille eleştirmişti.

Mısır yargısının, Karadavi hakkındaki suçlamaları gerekçe göstererek, Aralık 2013'te Karadavi hakkında kırmızı bülten çıkarılması için INTERPOL'e başvuru yaptığı bildirilmişti.

INTERPOL, Mısır'ın talebi üzerine, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticisi pek çok kişi hakkında da kırmızı bültenle arama kararı çıkarmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Dünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Kuzey Kore'ye verilecek yanıt küresel olmalı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Kuzey Kore'ye verilecek yanıt küresel olmalı
Eski Donanma Komutanlığı personelinin yargılanmasına başlanıyor
Eski Donanma Komutanlığı personelinin yargılanmasına başlanıyor
ABD'nin PKK/PYD'ye askeri yardımı sürüyor
ABD'nin PKK/PYD'ye askeri yardımı sürüyor
Portekiz yabancıya gayrimenkul satışından 2,9 milyar avro kazandı
Portekiz yabancıya gayrimenkul satışından 2,9 milyar avro kazandı
Samsun'daki antik kentin 'Kutsal Nerik' olduğu kesinleşti
Samsun'daki antik kentin 'Kutsal Nerik' olduğu kesinleşti
Memleket hasreti çiftlik sahibi yaptı
Memleket hasreti çiftlik sahibi yaptı
Hindistan'a giden Arakanlıların zorlu yaşam mücadelesi
Hindistan'a giden Arakanlıların zorlu yaşam mücadelesi
Renault Volkswagen'i solladı
Renault Volkswagen'i solladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim