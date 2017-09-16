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Irak Cumhurbaşkanı Masum'dan Bağdat ve Erbil'e diyalog çağrısı

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların çözümü için "yapıcı diyalog" çağrısı yaptı.

Irak Cumhurbaşkanı Masum'dan Bağdat ve Erbil'e diyalog çağrısı

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların çözümü için "yapıcı diyalog" çağrısı yaptı.

16 Eylül 2017 Cumartesi 21:50
Irak Cumhurbaşkanı Masum'dan Bağdat ve Erbil'e diyalog çağrısı

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Şii milis gücü Bedir Tugayları lideri Hadi Amiri ile görüştü.

Açıklamada sözlerine yer verilen Masum, "Irak'taki bileşenler arasında ulusal birliğin muhafaza edilmesi için tüm çabaların harcanması ve merkezi yönetimle Erbil arasında askıya alınan konuların çözümünde yapıcı diyaloğun benimsenmesi önemli." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Irak devlet televizyonunun haberinde de Masum'un, Bağdat'ta ABD ve İngiltere'nin Bağdat Büyükelçileri ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumunu görüştüğü, her iki büyükelçinin de Masum'a, Bağdat ile Erbil arasında diyaloğun başlaması önerisinde bulunduğu aktarıldı.

Masum, Bağdat ile Erbil arasında günlerdir süren referandum gerilimine karşı hiçbir açıklama yapmamıştı.

Masum'un yarın düzenlenmesi beklenen meclis oturumuna katılarak, referandum hakkında tutumunu milletvekillerine açıklaması bekleniyor.

Muhabir: Haydar Hadi

Anahtar Kelimeler:
DünyaIrak Cumhurbaşkanı Fuad Masum
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