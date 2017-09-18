Irak Federal Mahkemesi'den IKBY'deki referandumu durdurma kararı

BAĞDAT

Irak Federal Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referandumu durdurma kararı aldı.

Mahkeme sözcüsü İyas Samuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Mahkeme, üyelerin katılımıyla toplanarak, Kürdistan bölgesi ve diğer bölgelerde (tartışmalı bölgeler) referandumun durdurulması için gelen talepleri inceledi." ifadelerini kullandı.

Samuk açıklamasına şöyle devam etti:

"Yapılan inceleme sonrası mahkeme, Kürdistan bölgesinde çıkarılan '8 Haziran 2017 tarihli ve 106 sayılı Başkanlık emrine göre 25 Eylül'de yapılması planlanan referandumu' durdurma kararı aldı."

Mahkemenin "referandumun anayasaya aykırı" olduğu yönündeki davalar sonuçlanıncaya kadar söz konusu referandumu durdurduğu belirtildi.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını ilan etmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise Barzani'nin referandum ilanından sonra yaptığı açıklamada "bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını" söylemişti.

Karar İbadi'nin talebi üzerine aldı

Irak Federal Mahkemesi'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumuna ilişkin yürütmeyi durdurma kararını Başbakan Haydar el-İbadi'nin resmi talebi üzerine aldığı bildirildi.

Irak Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Federal Mahkeme, Başbakan Haydar el-İbadi'nin Kürdistan bölgesi ve Irak'ın herhangi bir ilinde referandumun yapılmasının anayasaya aykırı olduğu yönündeki talebini aldı ve kararını verdi." denildi.

Federal Mahkeme kısa süre önce, referandumun "anayasaya aykırı" olduğu yönündeki davalar sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulması kararı aldığını duyurmuştu.

Muhabir: Haydar Hadi