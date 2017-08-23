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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist öldürüldü

Türk Hava Kuveetlerine ait savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist öldürüldü

Türk Hava Kuveetlerine ait savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 23:07
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist öldürüldü

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenledi.

Harekatta, 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken keşif ve gözetleme araçları ile tespit edilen teröristlere ait bir doçka uçaksavar silah mevzisi ve bir mühimmat deposu da imha edildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.

Muhabir: Muhammed Ali Toruntay

Son Güncelleme: 23.08.2017 23:18
Anahtar Kelimeler:
IrakHakurkDünya
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