Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince, Metina, Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik hava harekatında silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK'ya ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.

Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan terör örgütü üyeleri tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen hava harekatında silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi, PKK'lı teröristlerce kullanılan barınak ve sığınaklar tahrip edildi.

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.