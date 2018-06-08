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Irak kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi

Irak kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Kandil'e yönelik hava harekatlarında sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan terör hedefleri imha edildi.

Irak kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi

Irak kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Kandil'e yönelik hava harekatlarında sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan terör hedefleri imha edildi.

08 Haziran 2018 Cuma 11:56
Irak kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Kandil'e dün düzenlenen hava harekatlarında teröristlerin sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullandığı hedefler imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Irak kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Kandil bölgelerine yönelik olarak dün hava harekatları düzenlendi. Hava harekatları sonucunda, teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Muhabir: Sinan Uslu

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Türkiye
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