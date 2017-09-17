Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
107742
ALTIN
146.014
DOLAR
3.4391
STERLİN
4.6645
EURO
4.1064
FIBA Avrupa Başkanı Demirel: 4 federasyonlu sistemin başarılı olduğu ortaya çıktı
FIBA Avrupa Başkanı Demirel: 4...
Medipol Başakşehir ile Trabzonspor yenişemedi
Medipol Başakşehir ile Trabzonspor yenişemedi
Real Madrid, Carvajal'ın sözleşmesini uzattı
Real Madrid, Carvajal'ın sözleşmesini uzattı
İspanya, Rusya'yı 93-85 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu
İspanya, Rusya'yı 93-85 yenerek bronz...
Başakşehir Trabzonspor'u ağıladı. ; 2 - 2
Başakşehir Trabzonspor'u ağırladı ; 2...

Irak Milli Güvenlik Konseyi, IKBY referandumunu reddetti

Irak Milli Güvenlik Konseyi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumunu anayasaya aykırı olduğu için reddetti.

Irak Milli Güvenlik Konseyi, IKBY referandumunu reddetti

Irak Milli Güvenlik Konseyi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumunu anayasaya aykırı olduğu için reddetti.

17 Eylül 2017 Pazar 23:54
Irak Milli Güvenlik Konseyi, IKBY referandumunu reddetti

BAĞDAT (AA) - Irak Milli Güvenlik Konseyi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumunu anayasaya aykırı olduğu için reddetti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin basın ofisinin açıklamada, Irak Milli Güvenlik Konseyi'nin başkent Bağdat'ta İbadi başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, "Konsey, Kürdistan bölgesinin referandumunu anayasaya aykırı olduğu için reddetti. Bu ayrıca ülkenin milli güvenliği ve sosyal bileşenler yapısına karşı tehdit oluşturuyor." ifadesine yer verildi.

Irak Milli Güvenlik Konseyi'nin ülkenin toprak bütünlüğünü, halkı korumaya karşı tutumunu ve ülke ile vatandaşların güvenliğini tehdit eden girişimleri durdurma görevine işaret edilen açıklamada, "Konsey, ayrıca ülkenin güvenliğini riske atmak yerine sorunları diyalog yoluyla çözmenin önemine değindi." ifadesi kullanıldı.

Son Güncelleme: 18.09.2017 00:12
Anahtar Kelimeler:
Irak Milli Güvenlik Konseyiırak Kürt Bölgesel Yönetimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmamız lazım
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmamız lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Türkevi Binası'nın temelini atacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Türkevi Binası'nın temelini atacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
İngiltere'de terör tehdit seviyesi düşürüldü
İngiltere'de terör tehdit seviyesi düşürüldü
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Rumların karar vermesinin zamanı çoktan geldi de geçti
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Rumların karar vermesinin zamanı çoktan geldi de geçti
Başbakan Yıldırım'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Başbakan Yıldırım'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Başbakan Yıldırım, konuk mevkidaşlarını İstanbul'da ağırladı
Başbakan Yıldırım, konuk mevkidaşlarını İstanbul'da ağırladı
İstanbul'da 'Kerkük Türkmenlerine Sahip Çık' mitingi gerçekleştirildi
İstanbul'da 'Kerkük Türkmenlerine Sahip Çık' mitingi gerçekleştirildi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim