Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116603
ALTIN
172.438
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6086
EURO
4.9052
NBA lideri Rockets'tan kulüp rekoru
NBA lideri Rockets'tan kulüp rekoru
Ferrari 2018'e iyi başladı
Ferrari 2018'e iyi başladı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Fenerbahçe Ereğli kulüp şubesini açtı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Fenerbahçe...
Motosiklet tutkunlarından Zeytin Dalı Harekatı'na destek
Motosiklet tutkunlarından Zeytin Dalı Harekatı'na...
'Bu kulübe kimse zarar veremeyecek'
'Bu kulübe kimse zarar veremeyecek'

Irak sınırında terör örgütü PKK'ya operasyon

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik hava destekli operasyonu kararlılıkla sürerken, bir yandan da teröristlerin sınırdan geçişlerini önlemek için Çukurca ve Şemdinli'de de yoğun çalışma yürütülüyor.

Irak sınırında terör örgütü PKK'ya operasyon

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik hava destekli operasyonu kararlılıkla sürerken, bir yandan da teröristlerin sınırdan geçişlerini önlemek için Çukurca ve Şemdinli'de de yoğun çalışma yürütülüyor.

25 Mart 2018 Pazar 15:52
Irak sınırında terör örgütü PKK'ya operasyon

HAKKARİ (AA) - Irak'ın kuzeyindeki PKK'nın terör kamplarına yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır bölgelerinden terörist geçişlerini önlemek için de Hakkari'nin Çukurca ve Şemdinli ilçesi kırsalında çalışma yürütüyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik hava destekli operasyonu devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonun yanı sıra Mehmetçik, sınırdan terörist geçişlerini önlemek için de önlemler alıyor.

2. Hudut Tugay Komutanlığınca 19 Mart'ta Çukurca ilçesinin Irak sınırında PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyonun kapsamı genişletildi.

3. Piyade Tümen Komutanlığınca Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi Balkaya Dağları bölgesinde de teröristlere yönelik operasyonlar yoğunlaştı.

Irak sınırındaki dağlık alanda bulunan mağaralarda arama yapan komandolar, teröristlerce tuzaklanan 15 el yapımı patlayıcı tespit etti.

Patlayıcılar, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi tarafından yerinde imha edildi.

Anahtar Kelimeler:
Balkayalar DağlarıEl Yapımı PatlayıcıHakkariOperasyonşemdinliTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Somali parlamentosu yakınlarında bombalı saldırı
Somali parlamentosu yakınlarında bombalı saldırı
Hakkari'de Zeytin Dalı Harekatı'na destek yürüyüşü
Hakkari'de Zeytin Dalı Harekatı'na destek yürüyüşü
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: 28 Şubat yargısı pek çok insana kıydı
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: 28 Şubat yargısı pek çok insana kıydı
Türk Kızılayı Afrinli sivillerin yanında
Türk Kızılayı Afrinli sivillerin yanında
Tel Rıfat meydanında terör örgütlerine karşı gösteri
Tel Rıfat meydanında terör örgütlerine karşı gösteri
IKBY'de hükümet karşıtı gösteri
IKBY'de hükümet karşıtı gösteri
Fransız siyasetçi sosyal paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı
Fransız siyasetçi sosyal paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı
Aranan 1586 kişi yakalandı
Aranan 1586 kişi yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim