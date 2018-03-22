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Irak'ın kuzeyinde 9 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde TSK tarafından düzenlenen operasyonda 9 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50'ye yükseldi.

Irak'ın kuzeyinde 9 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde TSK tarafından düzenlenen operasyonda 9 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50'ye yükseldi.

22 Mart 2018 Perşembe 10:44
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist daha etkisiz hale getirildi

HAKKARİ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik operasyonda saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla sürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonda, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen saldırı hazırlığındaki 9 PKK'lı terörist, gerçekleştirilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Böylelikle 10 Mart'tan bu yana devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 50'ye yükseldi.

Muhabir: Yılmaz Kazandıoğlu

Anahtar Kelimeler:
DünyaIrakOperasyonPKKTerörTSK
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