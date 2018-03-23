Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına büyük darbe

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon devam ediyor.

Terör örgütü PKK'nın eğitim alanlarıyla sözde mahkeme olarak kullanılan yapıların bulunduğu Hakurk ve Kani Rash bölgesine yönelik 13 gün önce eğitimli dağ komando birlikleri son teknolojik silah ve cihazlarla terör kamplarına harekat başlattı.

Operasyonda teröristlerin eğitim alanlarıyla sözde mahkeme olarak kullanılan yapılar kullanılamaz hale getirilirken, terör örgütü PKK'nın söz konusu bölgede yaşayan vatandaşlar üzerindeki baskısı da sonlandırıldı.

2 bin 500 metre yükseklikte amansız mücadele

PKK'lı teröristlerin söz konusu bölgedeki varlığını ortadan kaldırmak için yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikteki dağlık, kayalık arazide operasyon yürüten Mehmetçik'e, havadan silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile insansız hava aracı (İHA) destek verdi.

SİHA ve İHA'nın tespit ettiği saldırı hazırlığındaki silahlı teröristlerin bulunduğu bölgenin konumu savaş uçaklarına aktarılarak, hava harekatı gerçekleştirdi.

Hem havadan hem de karadan yürütülen operasyonda şimdiye kadar aralarında terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlularının da bulunduğu 55 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin kaçakçılık faaliyetleri de darbe aldı

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki kapsamlı operasyonda terör örgütünün en önemli finans kaynağı olan kaçakçılığa da darbe indirdi.

Hakimiyet sağladığı yerlerde üs bölgeleri oluşturan Mehmetçik, terör faaliyetlerini önlemenin yanı sıra teröristlerin ekonomik kaynak sağladığı kaçakçılığa da geçit vermiyor.

Son olarak Hakurk, Kani Rash ve Nahal Tepe bölgelerinde terör örgütü tarafından yönetilen, akaryakıt kaçaklığında kullanılan depolama tankerleri ve boru hatları tespit edilerek kullanılmaz hale getirildi.

15 mağara ve 30 barınak imha edildi

PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyinde bahar hazırlığı yaptığı mağara ve barınaklar, bölgeyi karış karış arayan güvenlik güçlerince bulunarak imha ediliyor.

Operasyonda şimdiye kadar teröristlerin kullardığı 15 mağara ve 30 barınak kullanılmaz hale getirildi.

Söz konusu mağara ve barınaklarda çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği, silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler

Operasyonda 13 günde PKK'lı teröristlerin SİHA ve İHA tarafından görüntülenmemek için kullandığı polyester kaplama 7 plaka, 10'ar kilogramlık 4 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 el bombası, pompalı tüfek, 26 el yapımı patlayıcı düzeneği, zagros keskin nişancı tüfeği, doçka ağır makinalı tüfek, biksi, M-16 piyade silahı, 6'lı bombaatar, kalaşnikof, HK-33 piyade tüfeği, 2 katyuşa roketi, 2 çok namlulu roketatar mühimmatı, bin 200 adet 14,5 milimetre doçka mermisi, 7 bin adet kalaşnikof mermisi, 30 bin 800 biksi mermisi, 14 RPG-7 roketatar, 10 bidon amonyum nitrat, 494 doçka uçaksavar makineli tüfeği mermisi ve jeneratör ele geçirildi.

Ayrıca depo olarak kullanılan mağarada da 500 kilo tuz, 10 kilo sumak, 6 çuval çay, 1 ton şeker, 250 kilo bulgur, bin paket makarna, 30 çuval un, 250 litre sıvı yağ, 50 teneke peynir, 20 teneke zeytin, 800 kutu helva, 100 teneke salça, 15 jelikan mazot, 10 takım beyaz kar kıyafeti, 10 şemsiye, 3 hilti, 50 lamba, eski fotoğraf makinası, 8 gaz maskesi, telsiz düzeneği, 400 fünye, 2 sıhhi çanta, 1 uydu alıcısı, televizyon, 100 CD, 2 çuval örgütsel doküman, 5 çuval kadın pedi, 4 tüp, 300 metre kablo, 4 akü ve örgütsel dokümanlar bulundu.

Ele geçirilen malzemeler, söz konusu bölgede imha edildi.