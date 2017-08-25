Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109755
ALTIN
142.887
DOLAR
3.4410
STERLİN
4.4322
EURO
4.0896
Cagliari, Van der Wiel'i transfer etti
Cagliari, Van der Wiel'i transfer...
Porto Teknik Direktörü Conceiçao: Gruptaki her takım birincilik için mücadele edebilir
Porto Teknik Direktörü Conceiçao: Gruptaki...
Kasımpaşa, Omeruo'yu yeniden kiraladı
Kasımpaşa, Omeruo'yu yeniden kiraladı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda aday kadro 13 kişiye indi
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda...
Osmanlıspor, Josue'yi kadrosuna kattı
Osmanlıspor, Josue'yi kadrosuna kattı

Irak'ta iki toplu mezar bulundu

Musul'da DEAŞ tarafından öldürüldüğü tahmin edilen 500 tutuklunun cesetlerinin yer aldığı iki toplu mezar ortaya çıkarıldı.

Irak'ta iki toplu mezar bulundu

Musul'da DEAŞ tarafından öldürüldüğü tahmin edilen 500 tutuklunun cesetlerinin yer aldığı iki toplu mezar ortaya çıkarıldı.

25 Ağustos 2017 Cuma 18:21
Irak'ta iki toplu mezar bulundu

MUSUL (AA) - Irak'ın Musul kentinde bulunan Badoş Cezaevi yakınlarında, terör örgütü DEAŞ tarafından öldürüldüğü tahmin edilen 500 tutuklunun cesetlerinin yer aldığı iki toplu mezar bulundu.

Savunma Bakanlığına bağlı "Savaş Medya Ağı" tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Musul'un batısındaki Badoş bölgesinde bulunan cezaevi yakınında DEAŞ tarafından infaz edilen 500 tutukluya ait cesetlerin yer aldığı iki toplu mezarı bulundu." denildi.

Toplu mezarlardan birinde 30, diğerinde ise 470 cesedin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu kişilerin DEAŞ'ın Musul'u ele geçirmesinden önce Badoş Cezaevi'nde tutulan tutuklu ve hükümlüler olduğu ifade edildi.

Musul'un batı yakasında kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Badoş Cezaevi, Ebu Gureyb'den sonra ülkenin 2'nci büyük cezaevi olma özelliği taşıyor.




Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamas Sözcüsü Kanu: Knesset üyelerinin Aksa'ya girmesine izin verilmesi provoke amaçlı
Hamas Sözcüsü Kanu: Knesset üyelerinin Aksa'ya girmesine izin verilmesi provoke amaçlı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Adalet dışında başka kavramlar da gündemimizde olacak
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Adalet dışında başka kavramlar da gündemimizde olacak
FETÖ'nün Hazineye devredilen yurtlarında yeni eğitim dönemi telaşı
FETÖ'nün Hazineye devredilen yurtlarında yeni eğitim dönemi telaşı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunuyla fotoğraflarını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunuyla fotoğraflarını paylaştı
Gazze'den BM'ye 'Acil Yardım Fonu' kurulması çağrısı
Gazze'den BM'ye 'Acil Yardım Fonu' kurulması çağrısı
İsrail, iki yılda
İsrail, iki yılda "binlerce Arap’ın vatandaşlığını" iptal etti
Hollanda yargısından 'Siyonizm' kararı
Hollanda yargısından 'Siyonizm' kararı
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Bütün bütçelerde en büyük payı eğitime verdik
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Bütün bütçelerde en büyük payı eğitime verdik

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim