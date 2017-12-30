Irak'ta Türkmenler seçimlerin 6 ay ertelenmesini istiyor

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmeneli Partisi, Salahaddin, Kerkük ve Musul kentlerindeki göçmenlerin evlerine dönmesi için seçimlerin 6 ay ertelenmesini istedi.
Irak Türkmen Cephesi bünyesinde siyasi faaliyet gösteren Türkmeneli Partisi Sözcüsü Ali Müfti, Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında, ''Terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere Türkmenlerin geri dönmesi için seçimler 6 ay ertelenmeli.'' dedi.
Seçimlerde adil sonuçların alınması için seçim yasalarında değişikliğin yapılması gerektiğini ifade eden Müfti, ''Kerkük'ten çıkacak 13 milletvekili kentteki tüm etnik gruplar arasında paylaşılmalı. Türkmenler 4, Araplar 4, Kürtler 4 ve azınlıklara 1 milletvekili seçme hakkı verilmeli.'' şeklinde konuştu.
Irak Parlamentosu, genel ve yerel seçimlerin 12 Mayıs 2018'de yapılması kararını almıştı.
Muhabir: Ali Mukarrem Garip