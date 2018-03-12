Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
118078
ALTIN
162.028
DOLAR
3.8123
STERLİN
5.2837
EURO
4.6977
Galatasaray 2- Konyaspor 1
Galatasaray 2- Konyaspor 1
Fiorentina-Benevento maçında Astori anıldı
Fiorentina-Benevento maçında Astori anıldı
İBB’li Minik Güreşçiler Grekoromende Şampiyon, Serbest’te İkinci Oldu
İBB’li Minik Güreşçiler Grekoromende Şampiyon,...
Malatyaspor 0- Fenerbahçe 2
Malatyaspor 0- Fenerbahçe 2
Kayserispor evinde galip
Kayserispor evinde galip

İran'da düşen özel Türk uçağında ölen 8 kişinin cesedine ulaşıldı

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçak kazasında hayatını kaybeden 11 kişiden 8'inin cesedinin tespit edildiği bildirildi.

İran'da düşen özel Türk uçağında ölen 8 kişinin cesedine ulaşıldı

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçak kazasında hayatını kaybeden 11 kişiden 8'inin cesedinin tespit edildiği bildirildi.

12 Mart 2018 Pazartesi 09:30
İran'da düşen özel Türk uçağında ölen 8 kişinin cesedine ulaşıldı

İran'da düşen özel Türk uçağında ölen 8 kişinin cesedine ulaşıldı

İSTANBUL (AA) - İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçak kazasında hayatını kaybedenlerden 8 kişinin cesedinin tespit edildiği bildirildi.

İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştıklarını, dağcılardan oluşan timin, 8 cesedi teşhis ettiklerini söyledi.

Zahiri, 2 cesedin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini 1 cesedin ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Uçağın kara kutusu bulundu

Öte yandan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu bildirdi.

Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti.

Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Muhabir: Mustafa Melih Ahıshalı

Son Güncelleme: 12.03.2018 07:26
Anahtar Kelimeler:
Kara Kutuİranda Düşen özel Türk UçağıDünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Buzun en hızlıları" belli oldu
Tekirdağ'da bir koyun beşiz doğurdu
Tekirdağ'da bir koyun beşiz doğurdu
ABD'den 'İncirlik iddiaları'na yanıt
ABD'den 'İncirlik iddiaları'na yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin toprağında gözümüz yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin toprağında gözümüz yok
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı
Mars'a test yolculukları başlıyor
Mars'a test yolculukları başlıyor
Esed ve destekçileri Doğu Guta'yı ikiye böldü
Esed ve destekçileri Doğu Guta'yı ikiye böldü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim