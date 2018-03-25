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İran Taliban'la müzakereleri destekliyor

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, ülkesinin Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmelerini desteklediğini belirtti.

İran Taliban'la müzakereleri destekliyor

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, ülkesinin Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmelerini desteklediğini belirtti.

25 Mart 2018 Pazar 16:07
İran Taliban'la müzakereleri destekliyor

ANKARA (AA) - İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre, İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Harrazi, Afganistan'ın başkenti Kabil'e yaptığı ziyaret kapsamında Afganistan İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Muhammed Muhakkık'la bir araya geldi.

Görüşmede iki tarafın Afganistan'daki aşırılık yanlısı grupların özellikle terör örgütü DEAŞ'ın güçlenmesinden duyulan endişeyi dile getirdiği belirtildi.

İran'ın Afganistan'daki Ulusal Birlik Hükümeti'nin ülkedeki çeşitli gruplarla iş birliği içinde olmasına önem verdiğini ifade eden Harrazi, "İran, Afganistan'da barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması amacıyla Taliban'la yapılan görüşmeleri destekliyor." dedi.

Afganistan İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Muhakkık ise ülkedeki aşırılık yanlısı grupların özellikle terör örgütü DEAŞ'ın ülke dışından yardım aldığına dair kanıtların olduğunu aktararak, "Afganistan'daki son terör saldırılarının sorumlusu olarak öne çıkan DEAŞ'ın hedeflerinden biri de ülkedeki farklı etnik gruplar ve mezhepler arasında sürtüşme yaratmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Muhakkık, "Neyse ki ülkedeki mezhebi ve etnik gruplar, Afganistan'ın düşmanlarının bu meşum hedeflerinin farkında ve düşmanlar amaçlarına ulaşamadan yenilgiyle karşılaştılar." ifadelerini kullandı.

ABD müdahalesi ile 2001 yılında ülke yönetiminden uzaklaştırılan Taliban, Afgan hükümetiyle doğrudan müzakerelere katılmıyordu. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganistan'ın başkenti Kabil'de 28 Şubat'ta 25 ülkeden temsilcinin katıldığı Bölgesel Barış Konferası'nda 17 yıllık savaşı bitirmek için Taliban'a siyasi müzakere teklifinde bulunmuştu.

Muhabir: Ahmet Dursun

Anahtar Kelimeler:
DünyaİranKemal Harrazi
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